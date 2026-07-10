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Отсъствието на звездата на Мароко е променило динамиката в тима

  • 10 юли 2026 | 14:24
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Отсъствието на контузения голмайстор на Мароко Исмаел Сайбари и "променило нещо в отбора", каза крилото на африканците Амин Сбаи след загубата от Франция с 0:2 в първия четвъртфинали на Световното първенство по футбол.

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"Отсъствието на Сайбари промени нещо, той е важен играч, който направи много хубав старт на турнира, това бе голяма загуба за нас и се надявам, че той ще се върне по-силен, както и целият отбор", коментира футболистът на френския Анже, цитиран от АФП. Новото попълнение на Байерн Мюнхен Сайбари се контузи на мача с Канада (3:0) и не успя да се възстанови.  

"Дадохме всичко да спечели този мач и съжаляваме, че не стигнахме по-далеч", добави Сбаи, който се появи на терена в края на мача. "Хъса и желанието ги имахме, но футболът не беше това, което искахме и не се получи. Имаше и повече технически брак, това е част от играта. Какво ни липсваше? Рано е да анализираме, ще го направим по-късно. Но загубихме и сме разочаровани", завърши той. 

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Снимки: Gettyimages

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