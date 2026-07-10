Ето къде можете да гледате решителните битки от KWU SENSHI Световна купа за аматьори

Решителните битки на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 предстоят днес, 10 юли, когато най-добрите състезатели ще се изправят един срещу друг в полуфиналите и финалите на престижния международен турнир.

Двубоите започват от 11:00 часа, а зрителите ще могат да проследят на живо всяка среща в официалния YouTube канал на KWU SENSHI.

След силния старт на надпреварата и впечатляващите квалификационни двубои в първия ден, бойците, които заслужиха място в заключителната фаза, ще се борят за шампионските отличия в шестте теглови категории. До тази ключова фаза стигнаха 24 бойци от които двама българи.

Двама българи продължават към полуфиналите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори

Очакват се оспорвани срещи, зрелищни размени и безкомпромисна битка за всяка победа, тъй като освен престижните титли състезателите преследват и сериозен награден фонд. Всеки двубой ще бъде ключова стъпка към трофея, а зрителите могат да очакват още силни изпълнения по правилата на KWU SENSHI.

Не пропускайте финалните битки и награждаването на един от най-престижните международни турнири за аматьори, който събира бъдещите бойни звезди и предлага двубои на най-високо ниво.

След финала на Световната купа вниманието на бойните фенове ще се насочи към следващото голямо събитие в календара – международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix на 11 юли с плажна арена във Варна, която ще събере световни бойни звезди в поредица от зрелищни професионални двубои.

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