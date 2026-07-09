Един българин продължава към финалите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори

Първият състезателен ден на третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 предложи оспорвани двубои, впечатляващи нокаути и убедителни победи. На 9 юли във Варна 48 състезатели от 21 държави се качиха на ринга, за да поставят началото на надпреварата, демонстрирайки високо спортно майсторство, отлична подготовка и силен състезателен дух.

Още първите квалификационни срещи показаха, че и тазгодишното издание ще бъде сред най-конкурентните международни турнири за изгряващи бойни таланти. Бойният турнир обединява тежка надпревара в шест теглови категории: - 70, -75, -80, -85, -90 и 90+ кг, с участници от различни бойни школи в света – Аржентина, Азербайджан, Белгия, Бразилия, България, Чехия, Грузия, Гърция, Казахстан, Литва, Молдова, Обединеното кралство, Полша, Румъния, САЩ, Северна Македония, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария и Япония.

Сред големите имена на турнира е шампионът от 2024 г. Пабло Молина (до 90 кг) и шампионът от 2025 г. Кристиан Негру (над 90 кг) с амбицията да защитят шампионските си постижения. Още двама вицешампиони от предишните издания на турнира продължават напред към полуфиналите - Вукан Роганович (до 90 кг), Васил Димитров (над 90 кг), решени този път да стигнат до върха.

Бронзовият медалист от 2024 г. Лучиан Генунчи също ще излезе на полуфинал. Полуфиналите и финалите на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 ще се проведат последователно в утрешния ден - 10 юли в спортната зала в курортен комплекс Камчия, близо до Варна. Класираните бойци, които продължават на полуфиналите са:

Категория до 70 кг – Мануел Менендес (Япония), Айдин Серик

(Казахстан), Мирко Василев (Северна Македония) и Миндия Мгеладзе

(Грузия).

Категория до 75 кг – Илгиз Канибеков (Казахстан), Никодем Свенс

(Полша), Леон Нзинга (Словения) и Хусеин Мамедов (Румъния).

Категория до 80 кг – Сергей Захожий (Словакия), Влад Флоричика

(Румъния), Давид Стайку (Румъния) и Адам Ваха (Чехия).

Категория до 85 кг – Давит Мскаладзе (Грузия), Темирлан Нагашибаев

(Казахстан) и Фабрисио Молина (Аржентина) и Енцо Гюпчанов

(България).

Категория до 90 кг – Вукан Роганович (Сърбия), Овидиу Пержу (Молдова), Саламат Хамит (Казахстан) и Лучиан Генунчи (Молдова).

Категория над 90 кг – Васил Димитров (България), Адриан Никулае (Румъния), Кристиан Негру (Молдова) и Пабло Молина (Аржентина).

Залогът в турнира остава изключително висок. Освен възможността да спечелят престижната титла, участниците се борят и за солиден награден фонд – по 1000 евро за победителите в четвъртфиналите, 1500 евро за класиралите се в полуфиналите и 2000 евро за шампиона във всяка категория.

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