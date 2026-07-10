Али Юзеир: Готов съм за първия ми Гран При турнир на ринга на SENSHI

Професионалният кикбоксьор и муай тай боец Али Юзеир даде специално интервю за Sportal.bg преди първото му участие в гран при турнир от международната бойна верига SENSHI.

Варненецът влиза в битка на 11.07 (събота) в турнир от осем елитни състезатели в категория до 85 килограма. В първия си двубой 27-годишният българин ще се изправи срещу ирландеца Джошуа Акингбаде.

Пред камерата ни бившият световен шампион по муай тай за аматьори сподели, че вече е играл в турнир с четирима участници, а сега за първи път ще има предизвикателството от три битки в една вечер. Юзеир споделя, че е подготвен за битките на SENSHI 32 и коментира потенциалните си съперници. Вижте цялото интервю тук:

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