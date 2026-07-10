Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Али Юзеир: Готов съм за първия ми Гран При турнир на ринга на SENSHI

Али Юзеир: Готов съм за първия ми Гран При турнир на ринга на SENSHI

  • 10 юли 2026 | 12:13
  • 104
  • 0

Професионалният кикбоксьор и муай тай боец Али Юзеир даде специално интервю за Sportal.bg преди първото му участие в гран при турнир от международната бойна верига SENSHI.

Варненецът влиза в битка на 11.07 (събота) в турнир от осем елитни състезатели в категория до 85 килограма. В първия си двубой 27-годишният българин ще се изправи срещу ирландеца Джошуа Акингбаде.

Пред камерата ни бившият световен шампион по муай тай за аматьори сподели, че вече е играл в турнир с четирима участници, а сега за първи път ще има предизвикателството от три битки в една вечер. Юзеир споделя, че е подготвен за битките на SENSHI 32 и коментира потенциалните си съперници. Вижте цялото интервю тук:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Риков е готов за още една победа на ринга на SENSHI

Риков е готов за още една победа на ринга на SENSHI

  • 10 юли 2026 | 13:59
  • 230
  • 0
Израел Адесаня се разделя с клуба си след 16 години

Израел Адесаня се разделя с клуба си след 16 години

  • 10 юли 2026 | 12:40
  • 440
  • 0
Ето къде можете да гледате решителните битки от KWU SENSHI Световна купа за аматьори

Ето къде можете да гледате решителните битки от KWU SENSHI Световна купа за аматьори

  • 10 юли 2026 | 12:17
  • 500
  • 0
Конър Макгрегър пя заедно с феновете си на пресконференция преди UFC 329

Конър Макгрегър пя заедно с феновете си на пресконференция преди UFC 329

  • 10 юли 2026 | 12:05
  • 530
  • 0
Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329

Конър Макгрегър провокира Макс Холоуей преди UFC 329

  • 10 юли 2026 | 11:55
  • 986
  • 0
Петима българи стартират на ЕП по борба до 20 години, девойките не стигнаха до медалите

Петима българи стартират на ЕП по борба до 20 години, девойките не стигнаха до медалите

  • 10 юли 2026 | 06:25
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разкара Карл Фабиен

Левски разкара Карл Фабиен

  • 10 юли 2026 | 14:22
  • 9169
  • 19
Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

Левски разпродаде "Герена" за реванша с Борац

  • 10 юли 2026 | 11:48
  • 20399
  • 100
Световен шампион с голям жест към България

Световен шампион с голям жест към България

  • 10 юли 2026 | 14:01
  • 5998
  • 3
Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

Минимален успех за Лудогорец срещу Септември

  • 10 юли 2026 | 12:26
  • 12097
  • 5
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 9840
  • 29
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 9868
  • 1