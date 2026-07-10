Лудогорец следи защитник от Швеция

Централният защитник на Йостер Муса Джата е привлякъл интереса на клубове извън страната. Според източници на шведското издание "Експресен", бранителят е бил наблюдаван от Лудогорец. Името на 21-годишния футболист е било обсъждано вътрешно в разградския клуб.
Йостерс привлече Джата през зимата. Двете страни се договориха за четиригодишен договор, като играчът пристигна от финландския АК Оулу. През този сезон защитникът има четири мача в шведската втора дивизия, а освен изявите си за Йостер, Джата получи шанс и в националния отбор на Гамбия.
Лудогорец избира между трима за нов наставник
Според информация, Джата е бил наблюдаван от Лудогорец през пролетта. Няколко източници потвърждават, че името му е било дискутирано в клуба. Възможно е в бъдеще "орлите" да решат да отправят оферта за бранителя. Към момента няма конкретни преговори, но по-рано клуб от Литва е изпратил предложение, което е било отхвърлено.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago