Лудогорец следи защитник от Швеция

Централният защитник на Йостер Муса Джата е привлякъл интереса на клубове извън страната. Според източници на шведското издание "Експресен", бранителят е бил наблюдаван от Лудогорец. Името на 21-годишния футболист е било обсъждано вътрешно в разградския клуб.

Musa Jatta vers Ludogorets ? 👀🇧🇬



L'Östers IF aurait reçu une offre du club bulgare pour son défenseur gambien de 21 ans.



👉 Öster aurait déjà refusé une proposition venue d'un club lituanien.



🗞️ @SportExpressen pic.twitter.com/kYiHWJoLQ2 — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) July 9, 2026

Йостерс привлече Джата през зимата. Двете страни се договориха за четиригодишен договор, като играчът пристигна от финландския АК Оулу. През този сезон защитникът има четири мача в шведската втора дивизия, а освен изявите си за Йостер, Джата получи шанс и в националния отбор на Гамбия.

Лудогорец избира между трима за нов наставник

Според информация, Джата е бил наблюдаван от Лудогорец през пролетта. Няколко източници потвърждават, че името му е било дискутирано в клуба. Възможно е в бъдеще "орлите" да решат да отправят оферта за бранителя. Към момента няма конкретни преговори, но по-рано клуб от Литва е изпратил предложение, което е било отхвърлено.

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Снимки: Imago