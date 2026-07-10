Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец следи защитник от Швеция

Лудогорец следи защитник от Швеция

  • 10 юли 2026 | 09:24
  • 237
  • 0
Лудогорец следи защитник от Швеция

Централният защитник на Йостер Муса Джата е привлякъл интереса на клубове извън страната. Според източници на шведското издание "Експресен", бранителят е бил наблюдаван от Лудогорец. Името на 21-годишния футболист е било обсъждано вътрешно в разградския клуб.

Йостерс привлече Джата през зимата. Двете страни се договориха за четиригодишен договор, като играчът пристигна от финландския АК Оулу. През този сезон защитникът има четири мача в шведската втора дивизия, а освен изявите си за Йостер, Джата получи шанс и в националния отбор на Гамбия.

Лудогорец избира между трима за нов наставник
Лудогорец избира между трима за нов наставник

Според информация, Джата е бил наблюдаван от Лудогорец през пролетта. Няколко източници потвърждават, че името му е било дискутирано в клуба. Възможно е в бъдеще "орлите" да решат да отправят оферта за бранителя. Към момента няма конкретни преговори, но по-рано клуб от Литва е изпратил предложение, което е било отхвърлено.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита

Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита

  • 10 юли 2026 | 01:30
  • 1638
  • 5
Бруно Жордао: Имаме отличен отбор, но трябва да подобрим представянето си

Бруно Жордао: Имаме отличен отбор, но трябва да подобрим представянето си

  • 10 юли 2026 | 00:54
  • 3159
  • 1
Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

  • 9 юли 2026 | 23:17
  • 21949
  • 87
Питас: След седмица отиваме да свършим работата си

Питас: След седмица отиваме да свършим работата си

  • 9 юли 2026 | 23:10
  • 1706
  • 4
Тиърнан Линч: Стана страхотен двубой

Тиърнан Линч: Стана страхотен двубой

  • 9 юли 2026 | 23:05
  • 1828
  • 0
ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

  • 9 юли 2026 | 22:54
  • 139322
  • 663
Виж всички

Водещи Новини

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

  • 10 юли 2026 | 01:00
  • 86846
  • 219
ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

  • 9 юли 2026 | 22:54
  • 139322
  • 663
Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

  • 9 юли 2026 | 23:17
  • 21949
  • 87
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

  • 10 юли 2026 | 07:22
  • 3382
  • 7
Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

Супер сблъсъци на 1/2-финалите на "Уимбълдън" при мъжете

  • 10 юли 2026 | 08:02
  • 2777
  • 0