Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Коко Гоф: Пропуснатият мачбол ще ме преследва дълго

Коко Гоф: Пропуснатият мачбол ще ме преследва дълго

  • 10 юли 2026 | 05:29
  • 331
  • 0
Коко Гоф: Пропуснатият мачбол ще ме преследва дълго

Американската тенисистка Коко Гоф сподели, че ще мисли дълго за пропиляния си мачбол, който ѝ коства първи финал на „Уимбълдън“. Тя имаше златна възможност да затвори мача, но не успя да се възползва.

22-годишната Гоф водеше с 9:8 в решаващия тайбрек до 10 точки срещу Каролина Мухова. При този резултат тя трябваше просто да прехвърли топката над мрежата на опразнен корт, за да си осигури победата. Вместо това обаче Гоф изпрати топката в мрежата, което позволи на Мухова да се върне в мача. Впоследствие чехкинята, поставена под номер 10, реализира втория си мачбол и спечели полуфинала с 6:2, 1:6, 7:6(10).

„Определено ще мисля за този момент“, призна американката. „Единственият въпрос е защо изиграх къса топка? Но после се сещам колко точки съм спечелила именно с къси топки. Да, хората, които не гледат тенис, ще се чудят: „Защо го направи?“. В крайна сметка това беше моят избор. Дали беше правилният в онзи момент? Може би не. Но ако бях спечелила разиграването, всички щяха да кажат, че ударът е бил гениален.“

„Такъв е тенисът. Понякога просто губиш точки. Честно казано, ретурът дойде на неудобно за мен място. Отскокът ме изненада. Просто леко се паникьосах“, допълни тя.

Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън
Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън

„Мисля, че са нужни точно такива моменти, за да се поучиш от тях и да имаш по-ясен и стегнат план какво искаш да направиш. В крайна сметка оставих всичко на корта. Не съжалявам за нищо. Очевидно е, че има точки, в които бих искала да взема по-добри решения. Но така се учиш и ставаш по-добър играч“, завърши Гоф.

Тя заяви, че все още не е решила дали ще гледа финала в събота между Мухова и сънародничката ѝ Линда Носкова.

„Може да гледам, а може и да не гледам“, каза тя. „Ще бъда онлайн. Вероятно вече съм получила някои коментари, изпълнени с омраза. Няма проблем. Това просто те прави по-силен. По-добре е да губиш, да си ядосан и така нататък. Това е обичайното. Гадно е, но каквото и да е.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Изцяло чешки финал на Уимбълдън

Изцяло чешки финал на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:49
  • 2375
  • 0
Ясни са финалистките на Уимбълдън

Ясни са финалистките на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:09
  • 28298
  • 7
Артур Фери: Нямам какво да губя

Артур Фери: Нямам какво да губя

  • 9 юли 2026 | 19:40
  • 1776
  • 1
Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни

Синер: Джокович е страхотно явление в спорта ни

  • 9 юли 2026 | 19:25
  • 2160
  • 1
Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън

Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 18:33
  • 3341
  • 2
Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

  • 9 юли 2026 | 17:46
  • 624
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

Пропусната дузпа не попречи на Мбапе да изведе Франция до полуфиналите след доминация над Мароко

  • 10 юли 2026 | 01:00
  • 50230
  • 208
ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

ЦСКА се завърна в Европа с уникални голове, но всичко ще се реши отвъд Ламанша

  • 9 юли 2026 | 22:54
  • 123415
  • 627
Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

Христо Янев: Сбъднах една мечта! Вкарахме три много красиви попадения

  • 9 юли 2026 | 23:17
  • 13768
  • 53
Лудогорец избира между трима за нов наставник

Лудогорец избира между трима за нов наставник

  • 9 юли 2026 | 17:27
  • 39539
  • 44
Ясни са финалистките на Уимбълдън

Ясни са финалистките на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:09
  • 28298
  • 7
Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

  • 9 юли 2026 | 14:28
  • 26204
  • 15