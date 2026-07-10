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Аревало и Остапенко триумфираха със смесената титла на „Уимбълдън“

  • 10 юли 2026 | 04:26
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Аревало и Остапенко триумфираха със смесената титла на „Уимбълдън“

Елена Остапенко от Латвия и Марсело Аревало от Ел Салвадор спечелиха трофея на смесени двойки на тазгодишния „Уимбълдън“. Във финалния сблъсък поставеният под номер 2 дует направи пълен обрат и се наложи с 4:6, 7:5, 6:2 над австралийците Сторм Хънтър и Марк Полманс.

Това е първи триумф на смесени двойки в турнир от Големия шлем и за двамата победители. 35-годишният Аревало вече има в колекцията си две титли при мъжките двойки от „Ролан Гарос“. Остапенко пък е печелила „Ролан Гарос“ на сингъл и Откритото първенство на САЩ на двойки.

Мачът започна по-добре за Хънтър и Полманс, които реализираха ранен пробив и поведоха с 3:1. Австралийският тандем дори пропусна три възможности да увеличи преднината си на 5:2, но въпреки това безпроблемно затвори първата част в своя полза.

Вторият сет се разви по сходен начин, като австралийците отново пробиха за 3:1. Този път обаче Остапенко и Аревало отговориха веднага, изравнявайки за 3:3. Ключов се оказа пробивът в края на сета, с който те изравниха резултата в мача.

Този момент се оказа повратен. В решаващата трета част латвийката и салвадорецът доминираха напълно на корта и след категоричното 6:2 вдигнаха шампионската титла.

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Снимки: Gettyimages

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