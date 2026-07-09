Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

  • 9 юли 2026 | 17:46
  • 109
  • 0
Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, се справиха с Раду Албот (Молдова) и Виктор Корня (Румъния) с 6:3, 6:3 за малко над част на корта.

Донски и Бантия поведоха с 4:1 в първия сет, преди съперниците им да намалят до 3:5, но в крайна сметка на собствено подаване затвориха частта. Във втория сет тандемът на българина проби рано и поведе с 3:1, а впоследствие отново осъществи брейк за 5:3. Албот и Корня веднага върнаха пробива и намалиха изоставането си до 4:5 след два спасени мачбола, но при следващото си подаване Донски и Бантия успяха да стигнат до крайната победа.

Така Александър Донски заработи 36 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 96-ата позиция, както и 2520 евро от наградния фонд на надпреварата.

Съперници на Донски и Бантия в полуфиналната фаза ще бъдат шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Милушев срещу Симеонов и Иванов срещу Владимиров са полуфиналите на "Левски Къп"

Милушев срещу Симеонов и Иванов срещу Владимиров са полуфиналите на "Левски Къп"

  • 9 юли 2026 | 15:27
  • 327
  • 0
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистките, Кисимов отпадна

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистките, Кисимов отпадна

  • 9 юли 2026 | 14:34
  • 13108
  • 0
Уимбълдън изненада с програмата за полуфиналите при мъжете

Уимбълдън изненада с програмата за полуфиналите при мъжете

  • 9 юли 2026 | 14:17
  • 1110
  • 0
Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара

Илиян Радулов отпадна на четвъртфиналите в Рода де Бара

  • 9 юли 2026 | 14:06
  • 524
  • 0
Росица Денчева е на полуфинал в Румъния

Росица Денчева е на полуфинал в Румъния

  • 9 юли 2026 | 13:45
  • 590
  • 0
За Новак подобни изказвания са "гориво"! Тенис легенда реши да мотивира Джокович както никога досега

За Новак подобни изказвания са "гориво"! Тенис легенда реши да мотивира Джокович както никога досега

  • 9 юли 2026 | 11:40
  • 3394
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец избира между трима за нов наставник

Лудогорец избира между трима за нов наставник

  • 9 юли 2026 | 17:27
  • 3440
  • 10
ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 32193
  • 176
ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

ФИФА отсъди в полза на Левски за Око-Флекс, Ботев може да обжалва

  • 9 юли 2026 | 14:53
  • 9019
  • 50
ФИФА въвежда безпрецедентна мярка за Франция – Мароко

ФИФА въвежда безпрецедентна мярка за Франция – Мароко

  • 9 юли 2026 | 16:30
  • 6152
  • 11
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистките, Кисимов отпадна

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистките, Кисимов отпадна

  • 9 юли 2026 | 14:34
  • 13108
  • 0
Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

Вече са ясни детайлите по договора на Клоп с Германия, има изненадваща подробност

  • 9 юли 2026 | 14:28
  • 10777
  • 6