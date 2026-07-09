Александър Донски достигна до полуфиналите на двойки в Румъния

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Яш (Румъния) с награден фонд 160 680 евро.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, се справиха с Раду Албот (Молдова) и Виктор Корня (Румъния) с 6:3, 6:3 за малко над част на корта.

Донски и Бантия поведоха с 4:1 в първия сет, преди съперниците им да намалят до 3:5, но в крайна сметка на собствено подаване затвориха частта. Във втория сет тандемът на българина проби рано и поведе с 3:1, а впоследствие отново осъществи брейк за 5:3. Албот и Корня веднага върнаха пробива и намалиха изоставането си до 4:5 след два спасени мачбола, но при следващото си подаване Донски и Бантия успяха да стигнат до крайната победа.

Така Александър Донски заработи 36 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 96-ата позиция, както и 2520 евро от наградния фонд на надпреварата.

Съперници на Донски и Бантия в полуфиналната фаза ще бъдат шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен.

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