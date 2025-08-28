Остапенко отвърхли обвиненията, че е расистка

Йелена Остапенко отхвърли обвиненията, че е расистка след разменените реплики и жестове с цветнокожата представителка на домакините Тейлър Таунзънд след срещата помежду им от втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщава АП.

Таунзънд спечели със 7:5, 6:1, а след края на срещата двете влязоха в словесна конфронтация и се сочеха с пръст.

Остапенко в последствие обвини съперничката си в неуважително отношение и неспортсменско поведение заради ситуация, в която американката не се е извинила за спечелена точка във важен момент от двубоя, при която топката е закачила филето на мрежата - нещо, което е традиция в тениса.

Латвийката дори публикува два поста в "Инстаграм" по този повод, които в последствие, обаче, изтри.

"Уау, колко много съобщения получавам, че съм расистка. Никога не съм била расистка и уважавам всички хора по света, за мен няма значение откъде идваш. В тениса има някои правила и за съжаление, когато публиката е с теб, може да ги пренебрегваш и да проявиш неуважително отношение към съперника си. Аз идвам от малка страна и не мога да разчитам на такава подкрепа и да имам шанс да играя в родината си. Винаги съм обичала да играя в САЩ и на Откритото първенство на САЩ, но за първи път ми се случва някой да се отнася по този неспортсменски начин с мен", се казваше в първия пост.

"Тя се отнесе много неуважително, когато топката докосна мрежата и тя спечели точка във важен момент и не направи жест, че се извинява. Отговорът й беше, че няма за какво да се извинява. Това, че играе в родината си по никакъв начин не й дава правото да се държи както си иска", пишеше във второто изтрито в последствие съобщение на Остапенко.

Таунзънд отпразнува бурно на корта победата си над поставената под номер 25 латвийка, но не отдаде особено значение на думите на съперничката си.

"Това е състезание, хората се разочароват, когато губят и някои от тях казват лоши неща. Тя ми заяви, че нямам класа, не съм образована и ще видя какво ще се случи, когато играем извън САЩ. Очаквам го. Победих я в Канада, която е извън САЩ, да видим какво още има да обяснява", заяви американката в интервюто си на корта след срещата.

