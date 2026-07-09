Артур Фери: Нямам какво да губя

Вярата, че може да се справи с най-добрите, отведе Артър Фери до полуфиналите на "Уимбълдън" и младият британски тенисист ще запази тази настройка, когато се изправи срещу Александър Зверев в полуфинален сблъсък на третия за годината турнир от Големия шлем.

Фери започна турнира с "уайлд кард" като номер 114 в световната ранглиста, но с пет победи, включително срещу българската звезда Григор Димитров, се озова на полуфиналите, където ще спори с шампиона от Откритото първенство на Франция Александър Зверев.

Британецът се наслаждава на шанса да се изправи срещу втория в схемата Зверев.

„Зверев е поредна стъпка напред“, каза той. „Готов съм за това. Нямам какво да губя. Просто ще изляза и ще покажа играта си на корта, ще направя това, което съм правил, ще вярвам в себе си. Ще видим докъде ще ме отведе това.“

Фери е едва вторият играч с уайлд кард, достигнал до полуфиналите на Уимбълдън след Горан Иванишевич, чието фамозно спечелване на титлата на турнира през 2001 г. дойде година преди раждането на Фери.

Но британецът разкри, че е вдъхновен от зашеметяващия триумф на Ема Радукану на Откритото първенство на САЩ преди пет години.

„Споменът ми е, че беше впечатляващо как не позволи на ситуацията да я завладее“, каза Фери, който се стреми да се изравни с Анди Мъри в откритата ера, като достигне финала на мъжкия сингъл. „Тя просто продължаваше мач след мач, играейки добре, побеждавайки топ играчи. Много е трудно да се направи, когато не си свикнал да си на толкова голяма сцена. И аз се опитвам да правя това.“

„Чувствам се психически уморен, физически. Това е така през последните пет дни. Това е нещо, което наистина увеличи увереността ми. Сега чувствам, че мога да играя дори когато съм уморен, дори когато съм стресиран. При всякакви условия се чувствам уверен в играта си и знам, че мога просто да изляза и да играя.“

Александър Зверев, който също се наслаждава на най-добрия си "Уимбълдън" е философски настроен за предстоящия полуфинал: „Мисля, че хората може би прекалено много се впрягат. Това е просто още един мач. Разбира се, това е голям мач, на карта е финалът на Уимбълдън, но в крайна сметка научих, че мачът си е мач. Никой няма да умре. Животът няма да се промени драстично. Просто ще се опитам да играя най-добрия си тенис. Няма нищо повече от това.“

Класирането на Фери означава, че в понеделник той ще се изкачи до поне 36-то място в ранглистата, изпреварвайки Камерън Нори като номер едно във Великобритания, като същевременно му е гарантирана награда от 900 000 британски лири.

Зверев за първи път наблюдава Фери, когато той победи Коболи на Откритото първенство на Австралия през януари, добавяйки: „Бях много впечатлен още тогава. Той има много чиста техника – и много чисти удари. Мисля, че е много добър тенисист. Разбира се, може би е малко изненадващо, че е на полуфиналите. Но мисля, че го заслужава. Победите, които той постигна, начинът, по който се бори в няколко от тези мачове, е страхотно да се види. Това е страхотна история.“

Много се говори за френския произход на Фери, като баща му Лоик – значима фигура в спорта отвъд Ламанша, президент и бивш собственик на футболния клуб от Лига 1 Лориен.

Фери е роден близо до Париж, но е израснал, играейки тенис в Уимбълдън и в интервю за "Екип" баща му казва: „Днес съм толкова горд, колкото когато ходех да го гледам как играе, когато беше на четири или шест години. „Хората често казваха, че той е „син на“, сега съм щастлив, че станах „баща на“.“

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Снимки: Imago