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Бивш италиански национал: Във Фиорентина ме посрещнаха с голо момиче в стаята

  • 9 юли 2026 | 18:55
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Бивш италиански национал: Във Фиорентина ме посрещнаха с голо момиче в стаята

Бившият италиански национал Даниеле Адани, който записа пет мача за "адзурите" в началото на века, разказа за необичайното посрещане, което е получил във Фиорентина. Някогашният защитник пристигна при "виолетовите" през лятото на 1999 г., като спечели Купата на Италия под ръководството на Роберто Манчини през 2001 г.

"Беше перфектно посрещане... Хотелът се казваше "Грифоне". Пристигнах, един от новите ми съотборници ме спря във фоайето и ме покани да отида в стаята, защото ме очаквала изненада за "Добре дошъл". Качих се, в леглото имаше съблечено момиче. Исках да си поговоря с нея, но тя ме покани да се отпусна", разказа Леле Адани в подкаста на Джоди Чекето.

Бивш национал на Италия хвали Валери Божинов в Мюнхен
Бивш национал на Италия хвали Валери Божинов в Мюнхен

Утре бившият бранител на "Ла Виола" ще навърши 52 години. Той е коментатор в RAI, където отразява вече второ световно първенство. На Евро 2024 Адани се видя с Валери Божинов след полуфинала между Испания и Франция в Мюнхен. На Мондиал 2022 се надигна полемика в Италия относно бившия футболист на Фиорентина, Бреша и Интер, който сравни Лионел Меси с Исус Христос, казвайки, че ако реши, аржентинецът може превърне водата във вино.

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Снимки: Imago

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