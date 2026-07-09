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Пета победа в професионалния ММА за Делян Алишахи

  • 9 юли 2026 | 14:11
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Пета победа в професионалния ММА за Делян Алишахи

ММА боецът Делян Алишахи продължи своята победна серия. 27-годишният българин отказа Джеймс Кенън (САЩ) в професионална ММА среща, част от галавечерта Tuff-N-Uff 155 в Лас Вегас.

Срещата беше спряна след тотална доминация на Алишахи и отказване заради контузия на неговия противник. Още в самото начало на срещата непобеденият боец събори американеца в близост до решетката. Алишахи контролираше битката с граунд-енд-паунд. Той пласира тежки удари в главата на Кенън. Американецът не издържа на атаките и не успя да продължи двубоя. Той се оттегли между рундовете.Т ова беше пет успех (3 с нокаут, 1 със събмишън) от пет професионалния мача за Алишахи. В неговия ъгъл беше Благой Иванов – Багата.

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