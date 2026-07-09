Конър Макгрегър: Привлича ме тройната корона

Конър Макгрегър не се е бил от пет години, но продължава да бъде най-голямата звезда и най-силният магнит за публика в бойните спортове, така че е напълно логично да бъде предизвикван от почти всички — от шампиони до водещи претенденти.

Още преди да е нанесъл и един удар срещу Макс Холоуей в реванша им на UFC 329, Макгрегър вече чу името си споменавано десетки пъти, включително и от новия безспорен шампион в лека категория Джъстин Гейджи, който изрази интерес към подобен двубой. Макар пред Гейджи да има много възможности, след като приключи Илия Топурия на UFC White House, той призна, че ще бъде на първия ред за мачовете в събота, и добави: „С удоволствие бих ударил Конър Макгрегър в лицето.“

От своя страна Макгрегър не изглежда особено заинтересован да изпълни желанието на Гейджи, особено ако този уикенд отново се справи с Холоуей.

Conor McGregor cooked Justin Gaethje 💀



“Holloway put him face down, ass up. Badly. Badly face down… Less of the disrespect, you f*cking bum.” pic.twitter.com/IjJE44y9IE — Happy Punch (@HappyPunch) July 8, 2026

„Нареди се на опашката“, каза Макгрегър по време на медийния ден преди UFC 329 в сряда. „Има още няколко, които говорят за това. Вижте, той държи титлата в лека категория, поздравления за него. Но Холоуей го остави по лице и със задника нагоре [на UFC 300]. И то лошо. Наистина много лошо. Така че в момента дори не мисля за това. Дали бих слязъл отново в лека категория? И това е нещо, в което не съм много сигурен. Привлича ме тройната корона. По-малко неуважение, ш*бан неудачник.“

Под „тройна корона“ Макгрегър има предвид желанието си да добави трета титла към колекцията си, след като преди е бил шампион в лека и перо категория. Но първо Макгрегър трябва да се справи с Холоуей, докато се завръща след петгодишно отсъствие и възстановяване от счупването на крака, което получи в последния си мач през 2021 г.

Макгрегър е наясно, че има много хора, които се съмняват в него преди съботното събитие, но това само му дава допълнителна мотивация да покаже, че наистина се е върнал в най-добрата си форма.

„Няма нищо по-хубаво от това да докажеш, че хората грешат“, каза Макгрегър. „Всеки има право на мнение. Някои мнения са основателни. Има въпроси. Дългото отсъствие. Контузията. Начинът на живот. Знам. Ето ни. Да започваме. В събота вечер ще влезем и отново ще ги накараме всички да млъкнат. Бизнесът върви нагоре. Парите идват. Влезте в тази игра, набираме скорост. „Мак“ се завърна.“

В своя пик Макгрегър беше не само огромна звезда и първият едновременен шампион в две категории в историята на UFC, но вероятно промени ММА повече от всеки друг боец, стъпвал някога в октагона.

Вече измина десетилетие, откакто той държеше две титли и се наричаше „champ-champ“, но Макгрегър вярва, че все още е напълно способен отново да промени играта с това завръщане.

„Да разтърся играта“, каза Макгрегър. „Със сигурност да разтърся бизнеса. Да докажа себе си. Пред самия себе си — аз съм този, за когото се представям. Аз съм това, което съм.“

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Снимки: Imago