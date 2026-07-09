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Жозе Фонте започва треньорска кариера в Съндърланд

  • 9 юли 2026 | 16:05
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Жозе Фонте започва треньорска кариера в Съндърланд

Бившият португалски национал Жозе Фонте ще се присъедини към треньорския щаб на английския Съндърланд, където ще работи под ръководството на мениджъра Режис льо Бри.

Новината беше официално потвърдена от клуба, като се уточнява, че Фонте ще започне работа с екипа на френския наставник в края на този месец. 42-годишният бивш защитник прекрати професионалната си кариера през май, след като прекара последните два сезона в португалския Каса Пия.

„Фонте носи огромен опит, натрупан по време на забележителната му 24-годишна кариера като играч, в която записа близо 900 мача за своите клубове и за страната си“, се казва в съобщението на Съндърланд.

Жозе Фонте има 50 мача за националния отбор на Португалия в периода между 2014 и 2022 година, като е част от състава, спечелил европейската титла през 2016 г. В богатата си кариера той е играл за редица отбори, сред които Кристъл Палас, Саутхамптън и Уест Хам в Англия, Лил във Франция, както и португалските грандове Бенфика и Брага.

През миналия сезон Съндърланд завърши на седмо място в класирането на Висшата лига с актив от 54 точки, което осигури на тима участие в турнира Лига Европа. Отборът на Режис льо Бри ще стартира новия сезон в английския елит на 22 август с мач срещу новака Ипсуич.

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