Фаворитите в действие на WINBET снукър лига

След две седмици пауза в WINBET Снукър лигата е време за последните четвъртфинали. Шампионът от предишното издание Виктор Илиев излиза срещу бившето крило на Локо Пловдив, Черно море и Левски Симеон Райков.

Братислав Кръстев пък продължава преследването на единствения трофей в българския снукър, който никога не е бил негово притежание с мач срещу Николай Попов.

Братислав Кръстев - Николай Попов

Брандо никога не е стигал дори до финал в турнира, но жребият му за началото на елиминациите тази година е повече от добър. Братислав има осем победи от осем мача с Попов като е загубил общо два фрейма.

Вярно, единият от тях дойде през тази година, но 100% са си 100% както и да бъде погледнато. Още повече, че Кръстев спечели група „С“ с успех срещу бившия шампион Георги Величков. В същото време Попов се промъкна през иглени уши до ¼-финалите след победа над Димо Ангелов, само за да загуби от него на ⅛-финал на републиканското седмица по-късно.

Виктор Илиев - Симеон Райков

Виктор Илиев печели всичко през 2026 г. Вико стана шампион в WINBET Снукър лигата, подобри рекорда за най-голям брейк в историята на българския снукър, а в паузата на лигата грабна и титлата на национален шампион.

Райков не игра на републиканското и не е имал състезателен мач откакто сломи Дилян Тиклев с 3:2 и му измъкна под носа второто място в група „В“. Не само това - в кариерата си Райков има победа срещу Виктор, а в три мача в WINBET Снукър лигата винаги печели поне по един фрейм срещу него.

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