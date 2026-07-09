Генералният мениджър на Милуоки Бъкс обясни решението за раздяла с Адетокунбо

Генералният мениджър на Милуоки Бъкс Джон Хорст бе ясен относно предизвикателството, пред което е изправен франчайзът в Националната баскетболна асоциация, продължавайки напред без Янис Адетокунбо.

„Никой не седи и не казва, че сме по-добър отбор след размяната на Янис“, заяви Хорст, два дни след официалното обявяване, че двукратният най-полезен играч в лигата преминава в Маями Хийт.

„Той е един от най-великите баскетболист, които някога са играли и най-големият в историята на франчайза“, добави Джон Хорст, цитиран от агенция АП.

Той продължава да твърди, че този ход е бил в най-добрия интерес както на Бъкс, така и на Адетокунбо, който имаше още една година от договора си многократно беше заявявал, че иска да играе в отбор, борещ се за титлата.

Хорст каза още, че Бъкс не са се чувствали принудени да направят трансфера заради договорния статус на Адетокунбо, но са били несигурни относно плановете си за гръцкия национал, когато са привлекли новия треньор Тейлър Дженкинс.

„Може би сме прави. Може би грешим. Но беше възможност, при която това е най-доброто за него и това, което той иска да преследва занапред, а и най-доброто за нас и това, което искаме да преследваме занапред. Затова взехме решението. Но не беше задължителна ситуация“, обясни генералният мениджър на Милуоки Бъкс.

„Янис скоро ще се върне в нашата зала и ще се връща многократно. И наистина се надявам – не се надявам, а знам, че всеки път овациите на крака, любовта, уважението, възхищението, които получава от този град, тези фенове и този франчайз, ще бъдат усетени и ще бъдат подходящи за всичко, което той е означавал за всички нас“, допълни Хорст.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google