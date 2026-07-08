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Баскетболните национали до 16 години започнаха подготовка за Европейското първенство

  • 8 юли 2026 | 19:35
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Баскетболните национали до 16 години започнаха подготовка за Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години започна подготовката си за Европейското първенство в дивизия "В" в Република Северна Македония. Българският тим ще се подготвя в Белоградчик.

Националите ще проведат общо 6 контроли - две с Румъния, една със Северна Македония, една с Ирландия и две с Португалия.

В щаба на селекционера Божидар Гьорев това лято ще бъдат Драгомир Десподов, Иван Михайлов (масажист) и Марин Яцински (кондиционен треньор). Очаква се още един треньор да се присъедини към екипа на по-късен етап за самия шампионат.

"Очаквам да подготвим максимално добре децата за краткия период от време, което имаме. Разчитам на професионализма и знанията на щаба. Искам да се вмъкнем в тези 30 дни, които ни е осигурила федерацията и да се представим достойно. Не гоним резултати, а гоним израстване на самите състезатели. Като биха казали повечето треньори, времето никога не е достатъчно, но това са условията трябва да се съобразим", коментира старши треньорът Божидар Гьорев за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Европейското първенство ще състои от 6 до 15 август в Гевгелия и Скопие. Националите са в група "C", където ще играят срещу отборите на Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

Българите ще стартира участието си с мач срещу Финландия на 6 август, а ден по-късно ще спорят с Норвегия. На 8 август предстои срещата с Босна и Херцеговина, а на 10 август България ще се изправи срещу Швеция. В последния си двубой от групата, на 11 август националите ще излязат срещу Люксембург.

Списък на състезателите, на които ще разчита наставникът Божидар Гьорев:

1. Георги Харитонов - Балкан
2. Илиян Пенков - Балкан
3. Николай Цоков - Левски
4. Симеон Стоименов - Левски
5. Денис Митев - КК Белград
6. Борис Цоков - БУБА Баскетбол
7. Никола Тодоров - ЦСКА
8. Илия Сулев - ЦСКА
9. Борис Миленов - ЦСКА
10. Марин Йошевски - БУБА Баскетбол
11. Стилиян Стойков - ЦСКА
12. Валентин Василев - Рилски спортист
13. Николай Джамбазов - Черно море Тича
14. Виктор Петков - Берое Стара Загора
15. Николай Николов - Академик Бултекс 99
16. Борис Димитров (Испанска баскетбол академия)/Испания
17. Йордан Стоянов - ЦСКА
18. Виктор Валериев - Англия

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