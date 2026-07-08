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Водещите турски отбори показват активност на трансферния пазар

  • 8 юли 2026 | 16:53
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Водещите турски отбори показват активност на трансферния пазар

Водещите турски отбори показват сериозна активност на трансферния пазар това лято. Според BasketNews крилото на Гран Канария, бивш играч на Барселона, който има опит и в НБА, Чимези Мету е пред финализиране на споразумение с Галатасарай.

29-годишният нигериец преодоля тежка контузия на ахилесовото сухожилие, получена през март 2025 година, като по всичко личи, че се връща към най-добрата си форма. В НБА той е защитавал цветовете на Сан Антонио Спърс, Сакраменто Кингс, Финикс Сънс и Детройт Пистънс.

В същото време участниците в Евролигата Фенербахче и Анадолу Ефес продължават да подсилват съставите си за новия сезон.

Шампионът в Евролигата за 2025 година Фенербахче официално обяви привличането в състава си на американския гранд Трент Форест. Той идва от Баскония и подписа договор за 2+1 години с турския гранд.

Входящ трансфер направи и Анадолу Ефес. Клубът подписа договор по схемата 1+1 с бившия играч на Реал Мадрид, опитното крило Санти Юста. 29-годишният играч изкара последните пет сезона в друг отбор от Лига Ендеса - Сарагоса.

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Снимки: Imago

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