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България U20 с първа загуба на Европейското в Самоков

  • 8 юли 2026 | 20:22
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България U20 с първа загуба на Европейското в Самоков

Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години отстъпи пред Черна гора с 60:69 (18:13, 15:22, 14:21, 13:13) като домакини в "Арена СамЕлион" в Самоков в първия си мач от група "F" в четвъртфиналната фаза на Европейското първенство в дивизия "В".

Българките влязоха във втората групова фаза с един успех над Нидерландия от първия етап, а сега добавиха една загуба в актива си в битката за челните позиции на шампионата и класиране за дивизия "А". Поражението е първо за България от началото на Евробаскет 2026 в дивизия "В", като за момента съставът на Маргарита Маринкова е със същия актив като Черна гора - 1:1. Първите два отбора от двете групи в този втори етап ще се класират за полуфиналите.

Следващата среща на националният тим за девойки ще бъде срещу Португалия в четвъртък (9 юли) отново от 18:00 часа в "Арена СамЕлион".

Националките започнаха добре срещу Черна гора и след няколко размени на водачеството, успяха да дръпнат с 5 точки в края на първата четвърт. Черногорките обаче постепенно изравниха играта и стигнаха до обрат, като водеха с 35:33 на почивката.

И след паузата тимът на Черна гора бе по-стабилен, запази водачеството, откъсна се с 12 точки и преди последния период резултатът бе 56:47 в полза на съперника. Последваха напрегнати моменти, българките се доближиха до  6 точки при 54:60 пет минути преди края на мача, но черногорките удържаха победата.

Деница Манолова бе най-полезна за българския състав с "дабъл-дабъл" от 12 точки и 13 борби. Фатме Кичукова добави 11 точки и 3 борби, а Силвия Миленова завърши със 7 точки и 6 борби.

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