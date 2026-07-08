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Важен играч на Балкан подписа с полски клуб

  • 8 юли 2026 | 16:42
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Важен играч на Балкан подписа с полски клуб

Центърът-тежко крило на Балкан Демонд Робинсън вече не е част от състава на българския шампион. Американецът официално премина в редиците на Енерга Чарни Слупск, обявиха от полския клуб.

През миналия сезон 25-годишният Робинсън се утвърди като един от основните играчи на Балкан и помогна на ботевградчани да триумфират в Sesame НБЛ с 13.7 точки, 7.2 борби, 1.5 асистенции и 1 чадър средно на мач.

"Полският баскетболен клуб Енерга Чарни Слупск продължава с окомплектоването на състава си за сезон 2026/2027. Най-новото попълнение в отбора е американският състезател Димонд Робинсън, който играе под коша.

25-годишният баскетболист е висок 203 см и се подвизава на позициите тежко крило и център. Той прекара последния сезон в българския БК Балкан, където беше сред водещите фигури в тима, записвайки средно по над 13 точки и 7 борби на мач. Преди това е носил екипа на Бристол Флайърс във Великобритания, а преди началото на професионалната си кариера е играл в колежанското първенство на САЩ (НСАА) за отборите на Мъри Стейт и Кенесоу Стейт.

Робинсън е играч, който се чувства най-добре в близост до коша. Силните му страни се основават на физическата мощ, ефективността при завършване на атаките под ринга и борбата за отскочили топки. Той се справя отлично и в играта без топка, като поставя здрави заслони и осигурява на отбора си солидно присъствие в подкошието.

Привличането на Димонд Робинсън е поредната стъпка в изграждането на състава на Енерга Чарни Слупск за предстоящия сезон. Добре дошъл в Слупск, Димонд, и успех!", написа полският тим на официалния си сайт, представяйки новото си попълнение.

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