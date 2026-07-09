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  3. Денвър Нъгетс се отказва от Йонас Валанчунас

Денвър Нъгетс се отказва от Йонас Валанчунас

  • 9 юли 2026 | 12:56
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Денвър Нъгетс се отказва от Йонас Валанчунас

Баскетболният Денвър Нъгетс се отказва от ветерана Йонас Валанчунас, информира ESPN.

Очаква се центърът, който се присъедини към Нъгетс от Сакраменто Кингс през юли 2025 година след размяна на играчи, да привлече интерес от множество отбори от НБА.

33-годишният литовец има повече от 900 мача в лигата през кариерата си, играейки за Торонто Раптърс, Мемфис Гризлис, Ню Орлиънс Пеликанс, Вашингтон Уизардс, Сакраменто Кингс и Денвър Нъгетс.

Валанчунас е свързван и с трансфер в литовския Жалгирис Каунас.

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