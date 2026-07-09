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Над 600 прихванати дрона на Световното първенство досега

  • 9 юли 2026 | 12:47
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Над 600 прихванати дрона на Световното първенство досега

От началото на Мондиала американските власти са прихванали над 600 дрона близо до стадиони и други спортни обекти. Това обяви Андрю Джулиани, директор на работната група на Белия дом за Световното първенство.

„Министерството на вътрешната сигурност и ФБР са конфискували над 600 дрона от началото на турнира, за да гарантират безопасността на играчите, длъжностните лица и феновете на стадионите и фен зоните“, каза Джулиани, добавяйки, че точният брой на конфискуваните до момента безпилотни летателни апарати е 646.

Той отбеляза, че американските власти са открили общо 1487 дрона в зони, забранени за полети, около стадионите и фен зоните. Органите на реда са идентифицирали 759 оператори на летателните апарати, наложили са 310 глоби и са извършили 13 ареста, допълва БТА.

Администрацията за гражданска авиация на САЩ преди това обяви, че зони, забранени за полети, ще бъдат в сила около 23 стадиона и други места, планирани да бъдат домакини на мачове от Световното първенство и други събития. Нарушителите на тези ограничения са изправени пред глоби от 75 000 до 100 000 долара, както и конфискация на дронове.

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