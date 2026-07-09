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Фенове на Мароко тормозят французите с барабани и фойерверки

  • 9 юли 2026 | 11:42
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Марокански привърженици са използвали фойерверки и барабани в близост до хотела на френския национален отбор в Бостън в нощта преди четвъртфинала от Световното първенство между двата тима. Двубоят е тази вечер от 23:00 часа българско време.

Около 22:30 ч. местно време французите бяха обезпокоени от шумни фойерверки, изстреляни от марокански фенове, включително от пикап. Първоначално шумът идваше от близки улици като „Бойлстън Стрийт“ и „Стюарт Стрийт“, но постепенно стотици привърженици се приближиха до хотела на „петлите“ сред оглушителен шум от клаксони и тътени. Пред самия хотел дори проехтяха и барабани. Шумът несъмнено е бил чут от играчите, тъй като е притеснил и обитателите на съседните сгради, отбелязва RMC Sport.

Част от шествието достигна до хотела и започна да пее. Там обаче те бяха посрещнати от охраната на отбора, водена от Мохамед Санхаджи, отговорник по сигурността на френския тим. Той излезе, облечен в костюм, и помоли феновете да се разотидат. Разговорът протече в спокойна атмосфера и дори завърши с усмивки, когато привържениците започнаха дори да скандират името на Санхаджи.

Франция и Мароко се срещат отново на Световно първенство, четири години след победата на „петлите“ с 2:0 на полуфинала на турнира през 2022 г.

Очевидно всички средства за разконцентриране на противника са позволени. Това не е първият подобен случай на този Мондиал. Еквадор също се оплака от силен шум от мексикански фенове в нощта преди осминафинала си срещу страната съдомакин. Мексиканските привърженици бяха устроили същото шумно посрещане и на англичаните преди техния осминафинален мач.

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"
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