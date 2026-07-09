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Омразата не стихва: в Парагвай вече даже "изгориха" Мбапе

  • 9 юли 2026 | 10:25
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В Парагвай не стихва недоволството от отпадането на тима от Франция (0:1) на Мондиала и по-конкретно ненавистта към Килиан Мбапе, който вкара гола в мача. Най-новото е, че в социалните мрежи се върти видео, което показва как парагвайски фенове горят чучело с образа на нападателя по време на празник, на който по традиция се напада най-мразената личност. Това се случва по улиците на столицата Асунсион.

Това е част от местната традиция около празника Сан Хуан Ара, според информация, разпространена от вестник „Ултима Ора“. Обичаят повелява да се запали чучело на най-мразения човек като форма на колективно отмъщение. И докато в миналото парагвайците редовно са се насочвали към корумпирани политици, когато запалват „Худас Кай“ (кладата на Юда), този път те са избрали Килиан Мбапе, палачът на „албироха“ на Световното първенство.

Въпреки че видеото се разпространява масово, изглежда то е заснето през уикенда, почти веднага след мача, загубен от Парагвай с гол на Мбапе. Освен с решаващата си дузпа, французинът си навлече гнева на южноамериканските фенове и заради поведение, сметнато за арогантно и презрително към няколко парагвайски играчи, включително вратаря Орландо Хил.

Най-вече, това видео с изгореното чучело на Килиан Мбапе на публично място излиза наяве след яростните словесни атаки на сенатор Селесте Амария. Представителката на опозицията в Парагвай, 61-годишната жена, отправи множество расистки и обидни нападки към капитана на френския отбор, което пък доведе до реакция на прокуратурата в Париж.

Още по-лошо, други местни политици подкрепиха парламентаристката и критикуваха Килиан Мбапе с множество обиди и хомофобски изказвания. Тези атаки дори принудиха правителството на Парагвай да поднесе извинения на Франция и нейната звезда.

Парагвайски сенатор: Мбапе да внимава, вече пратихме Роналдиньо в затвора
Парагвайски сенатор: Мбапе да внимава, вече пратихме Роналдиньо в затвора
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