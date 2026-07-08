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Христиaн Господинов със злато на Световната купа по карате киокушин във Варна

  • 8 юли 2026 | 12:49
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Христиaн Господинов със злато на Световната купа по карате киокушин във Варна

Христиaн Господинов спечели титла за България на Световната купа по карате киокушин във Варна, която се проведе на 7 юли в рамките на юбилейния 20-и Международен лагер по бойни изкуства.

България приключи участието си с общо 13 отличия – един златен, три сребърни и девет бронзови медала, което донесе третото място в крайното отборно класиране на един от най-престижните международни турнири по киокушин.

Христиан Господинов от Бургас триумфира при юношите на възраст 16–17 години в категория до 75 килограма. Финалът предложи изцяло български сблъсък, след като Господинов се изправи срещу Денислав Илиев, който заслужи сребърния медал.

Още два сребърни медала за България спечелиха Дарина Дойнова и Виктор Колев.

С бронзови медали от Световната купа във “Варна си тръгнаха Благовеста Митровска, Далия Стоянова, Георгия Богословова, Стоян Саваков, Рая Иванова, Гергана Маринова, Никола Михайлов, Виктор Василев и Мариан Балабанов.

Победител стана Казахстан с общо 27 отличия (11 златни, шест сребърни и десет бронзови), а Полша се нареди на трета позиция с общо 9 медала - три златни, три сребърни и три бронзови.

Световната купа "Варна" за поредна година се утвърди като едно от най-престижните международни спортни състезания. Тя събра 436 състезатели от 25 държави и беше сред акцентите в програмата на 20-ия Международен лагер по бойни изкуства, който ще продължи до края на седмицата.

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