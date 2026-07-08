Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България ще бъде представена от трима бойци на KWU SENSHI Световната купа за аматьори

България ще бъде представена от трима бойци на KWU SENSHI Световната купа за аматьори

  • 8 юли 2026 | 18:22
  • 492
  • 0
България ще бъде представена от трима бойци на KWU SENSHI Световната купа за аматьори

Трима български бойци ще защитават националната чест в третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори, която ще се проведе на 9 и 10 юли в рамките на XX Международен летен лагер по бойни изкуства край Варна. Българските представители Атанас Личев, Енцо Гюпчанов и Васил Димитров ще се изправят срещу едни от най-силните състезатели от цял свят в престижния международен турнир.

В надпреварата ще участват 48 бойци от 22 държави, разпределени в шест теглови категории. Двубоите ще се проведат по правилата на KWU SENSHI, които съчетават техники от фул контакт карате и муай тай, обещавайки зрелищни битки с удари с лакти, захвати, хвърляния и подсечки.

Най-опитният български представител е Васил Димитров, който ще се състезава в категория над 90 кг. През последните години той се утвърди като един от най-успешните състезатели на България в киокушин карате, а сред най-значимите му отличия са европейската титла от 2026 година, бронзовият медал от Световното първенство през 2025 г., както и сребърното отличие от KWU SENSHI Световната купа 2025. Освен впечатляващата си международна кариера в карате, Димитров е и национален шампион по кикбокс в стил лоу кик, което го прави един от най-опасните бойци в тежката категория.

В категория до 80 кг България ще разчита на Атанас Личев – балкански шампион по карате и многократен шампион на България. Личев вече има сериозен опит на ринга на KWU SENSHI, след като през 2024 година достигна до финала на Световната купа за аматьори и спечели сребърния медал. Година по-късно той отново беше сред участниците в турнира, като на третото издание отново ще преследва ново силно представяне пред родна публика.

Най-младият български представител е 19-годишният Енцо Гюпчанов, който ще се състезава в категория до 85 кг. Въпреки възрастта си той вече има редица отличия от национални и международни турнири по киокушин карате, както и титла от регионално първенство по кудо. През 2025 година Гюпчанов завърши сред най-добрите петима в KWU SENSHI Световната купа за аматьори, а сега ще се стреми да надгради това постижение срещу силната международна конкуренция.

Третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори ще събере талантливи бойци от Англия, Аржентина, Азербайджан, Белгия, Бразилия, България, Чехия, Грузия, Гърция, Казахстан, Литва, Молдова, Обединеното кралство, Полша, Румъния, САЩ, Северна Македония, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария и Япония. Турнирът продължава да се утвърждава като една от най-престижните сцени за развитие на бъдещите професионални бойци, предоставяйки възможност на участниците да се изявят пред международни треньори, организации и публика.

Освен за престижните отличия, състезателите ще се борят и за солиден награден фонд. Победителите в квалификациите ще получат по 1000 евро, полуфиналистите ще се състезават за още по-високи премии, а шампионите във всяка категория ще бъдат наградени с по 2000 евро.

Състезателните дни на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 са на 9 и 10 юли в спортната зала на курортен комплекс Камчия, до Варна. Входът за зрителите е свободен, а двубоите ще бъдат излъчвани на живо в YouTube канала на KWU SENSHI.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Джошуа срещу Фюри може да се боксират в 04:00 сутринта

Джошуа срещу Фюри може да се боксират в 04:00 сутринта

  • 8 юли 2026 | 14:56
  • 1702
  • 0
Христиaн Господинов със злато на Световната купа по карате киокушин във Варна

Христиaн Господинов със злато на Световната купа по карате киокушин във Варна

  • 8 юли 2026 | 12:49
  • 675
  • 0
Класиците се разминаха с медалите и във втория ден на Европейското първенство

Класиците се разминаха с медалите и във втория ден на Европейското първенство

  • 7 юли 2026 | 23:01
  • 1360
  • 0
Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие

Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие

  • 7 юли 2026 | 10:33
  • 1495
  • 0
Макс Холоуей: Дали Конър Макгрегър би приел размяна на удари в последните секунди?

Макс Холоуей: Дали Конър Макгрегър би приел размяна на удари в последните секунди?

  • 6 юли 2026 | 20:49
  • 3043
  • 1
Българските борци не успяха да стигнат до битка за медали в Скопие

Българските борци не успяха да стигнат до битка за медали в Скопие

  • 6 юли 2026 | 20:33
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 8313
  • 44
Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 22411
  • 22
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 31079
  • 59
Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

Ясни са всички полуфиналисти на Уимбълдън

  • 8 юли 2026 | 19:25
  • 12029
  • 1
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 25235
  • 53
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 12904
  • 39