Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. България
  3. Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

  • 20 юни 2026 | 11:23
  • 2154
  • 0
Джоркаеф: Загубата от България на "Парк де Пренс" беше кошмар, даже имаше бой в съблекалнята

Триумфът на Франция на Световното първенство през 1998 г. е определящ момент в историята на футбола в страната. Тогава „петлите“ спечелиха първия си голям трофей и осъществиха пълен обрат в съдбата си. Пет години по-рано, загуба у дома от България означаваше, че изпълненият с таланти френски отбор не успя да се класира за САЩ '94. Това беше второ поредно Световно първенство, което „сините“ пропускаха.

За младия Юри Джоркаеф разочарованието е било особено болезнено. Тогавашният полузащитник на Монако тъкмо е пробил в националния отбор и бързо става свидетел на сътресенията в съблекалнята. Жерар Улие дава на Джоркаеф първия му досег с международния футбол, докато квалификационната кампания за 1994 г. достига своята кулминация. За Джоркаеф това е възможност, която променя живота му.

„Бях повикан за първи път за последните два квалификационни мача за Мондиала през 1994 г. – срещу Израел и България в Париж“, спомня си Джоркаеф пред FourFourTwo.

„Жерар Улие ми се обади и първата ми реакция беше „уау!“. Това беше големият ми шанс да отида в САЩ – имахме нужда само от една точка. Когато пристигнах в съблекалнята обаче, бързо осъзнах, че атмосферата е странна. Имаше напрежение между определени играчи.“

Загубата на „Парк де Пренс“ от България (1:2) остава в историята като един от най-мрачните моменти в съвременния френски футбол. Франция се нуждаеше само от равенство в този последен квалификационен мач, за да си осигури място на турнира, но Джоркаеф не успява да остави своя отпечатък.

България изравни, докато загрявах“, продължава той. „Трябваше да бъда втората смяна, но докато си обличах фланелката, „Парк де Пренс“ скандираше името на Давид Жинола – той дори не беше загрявал, но влезе вместо мен.“

„Беше малко разочарование, но класирането беше важното. В последната минута Емил Костадинов вкара за 2:1 за българите. Кошмар. Бяхме съкрушени. Дори имаше сбивания в съблекалнята. Това беше едно от най-големите разочарования в историята на френския футбол. Как можехме да не сме на това Световно първенство?“

„Не можеш да спечелиш без добра атмосфера в съблекалнята. Не бяхме обединени – това се случи по-късно, от 1995 г. нататък.“

Докато прави първите си стъпки във френския национален отбор, Джоркаеф не е трябвало да търси вдъхновение надалеч. Баща му, Жан, има 48 мача за страната си и се оказва значим източник на мотивация.

„Да имаш баща футболист беше невероятно, особено след като той беше и капитан на националния отбор. Спомням си как ходех да го гледам на стадиона. Хората го спираха на улицата, искаха да говорят с него – изпитваха огромно уважение към него.“

„Детството ми не беше обикновено, предвид кой беше баща ми и това, че е играл за Лион, Марсилия и ПСЖ. Той винаги е бил вдъхновение за мен.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Национални отбори

България приема квалификацията за Евро 2027 при U19

България приема квалификацията за Евро 2027 при U19

  • 19 юни 2026 | 15:11
  • 894
  • 0
Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

Юношите на България до 19 години се паднаха с Молдова, Латвия и Гибралтар

  • 16 юни 2026 | 18:40
  • 1260
  • 1
Селекцията на националния "Отбор на надеждата" за Homeless World Cup приключи

Селекцията на националния "Отбор на надеждата" за Homeless World Cup приключи

  • 15 юни 2026 | 16:08
  • 714
  • 0
Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

  • 12 юни 2026 | 20:34
  • 7291
  • 15
Националните отбори за девойки до 17 и 19 години научиха съперниците си в първия кръг на европейските квалификации

Националните отбори за девойки до 17 и 19 години научиха съперниците си в първия кръг на европейските квалификации

  • 11 юни 2026 | 17:26
  • 1179
  • 0
България загуби една позиция в ранглистата на ФИФА

България загуби една позиция в ранглистата на ФИФА

  • 11 юни 2026 | 14:40
  • 1683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 47118
  • 37
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 26236
  • 245
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 50694
  • 84
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 8080
  • 19
Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

Батков скочи на Божков: Неморална постъпка!

  • 20 юни 2026 | 11:27
  • 4346
  • 16
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 14072
  • 14