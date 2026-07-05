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Дубълът на ЦСКА разби Пирин насред Благоевград

  • 5 юли 2026 | 10:42
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Дубълът на ЦСКА разби Пирин насред Благоевград

Дублиращият отбор на ЦСКА записа разгромна победа с 4:0 над Пирин на стадион "Христо Ботев" в Благоевград в третата си проверка от предсезонната подготовка. Момчетата на Валентин Илиев изнесоха много силен двубой и не оставиха съмнение в превъзходството си.

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В мача участие взе крилото Мохамед Брахими, за да натрупа допълнителен игрови опит преди предстоящия старт на сезона в евротурнирите. Именно французинът откри резултата в 10-ата минута след отлично центриране на Юлиан Илиев. Много бързо след това Радослав Живков удвои преднината на "червените", след като получи отличен пас по земя от левия фланг от Иван Тасев.

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Доминацията на "армейците" продължи и след почивката. В 59-ата минута влезлият като резерва на мястото на Брахими - Юлиан Гилов, се измъкна от защитата на домакините, нахлу в наказателното поле и с прецизен удар оформи класиката. Само четири по-късно отново Гилов фиксира крайния резултат с удар по земя от границата на наказателното поле.

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