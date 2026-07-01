В Китай раздадоха най-голямата награда в спортовете с щека

Китайският ас У Дзяцин спечели това, което се смята за най-голямата парична награда в историята на спортовете с щека, след като миналия уикенд триумфира с титлата на финалите на Duya Legends Golden Nine International Tour Global Finals 2026.

У победи сънародника си Джън Сяохуай със 140:82 във финала в Пекин и грабна джакпота от 10 милиона китайски юана. Това се равнява на над 1,1 милиона паунда или 1,3 милиона евро, макар че сумата е преди облагане с данъци. Турнирът, санкциониран от Световната пул-билярд асоциация, беше представен от организаторите като „Върхът на световната конкуренция“ и се игра по правилата на „Golden Nine“. Тази дисциплина в спортовете с щека по същество представлява 9-ball pool, игран на малка снукър маса с вълнен плат.

За разлика от традиционния 9-ball, който бихте видели на Mosconi Cup, тук се използва точкова система за определяне на победителя в мачовете. Различен брой точки се присъждат за брейк-енд-рън, разчистване на масата, спечелен фрейм и фаулове на съперника. Над 600 играчи участваха в тези водещи 18-дневни глобални финали. Малко преди началото на надпреварата в китайската столица беше обявено, че голямата награда е удвоена от спонсорите.

Сцените на Chinese Pool и Heyball в Далечния изток стават все по-доходоносни, като се предлагат огромни джакпоти. Само преди няколко седмици седемкратният световен шампион по снукър Рони О’Съливан направи големия си състезателен дебют на Huacai World Open, където спечели няколко мача, преди да отпадне в последните 32.

В подобни събития обаче често се наблюдават донякъде непропорционални разпределения на наградния фонд. В този турнир, докато победителят прибра около 1,1 милиона паунда, имаше огромен спад до приблизително 165 000 паунда за финалиста.

В заключителните етапи на тези рекордни глобални финали съвсем очаквано надпреварата се превърна изцяло в китайска афера, след като всички международни играчи бяха елиминирани. На полуфиналите У победи защитаващия титлата си Чу Биндзие със 118:84, докато Джън се справи с миналогодишния финалист Джоу Лун със 129:89. Джоу впоследствие спечели бронзовия медал, след като надви Чу със 138:77 в мача за третото място.

В петчасовия финал за титлата У се откъсна от съперника си след равностойно начало и успя да го държи на дистанция, за да стигне до победата и да си осигури огромния чек за шампиона. Този триумф е поредното голямо отличие в изключително впечатляващата кариера на У Дзяцин, а 37-годишният състезател беше видимо емоционален по време на интервюто си след мача в арената.

Роден в Тайван, У драматично изгря на световната сцена през 2005 г. като 16-годишен, когато спечели Световното първенство по 9-ball pool.

На родна земя в Китайско Тайпе У — познат тогава като У Чиа-чинг — спечели последните пет фрейма, след като изоставаше с 12:16, за да откаже сънародника си Куо По-ченг със 17:16 във финала и да стане най-младият победител в историята на световната титла — рекорд, който остава валиден и до днес.

Оттогава обаче животът на У далеч не е бил лесен, а кариерата му в пула е вървяла на пресекулки, макар че през същата година, в която спечели световната титла на 9-ball, „Тайшан Шентун“ — „Малкият гений от Тайшан“ — триумфира и със световната титла на 8-ball pool.

След като се установи в Сингапур — смята се, че основно се е преместил там, за да се погрижи за здравословни проблеми — У беше наказан от тайванската билярдна асоциация и няколко години не се състезаваше на голямата сцена.

През 2011 г. У се премести в Шънджън, в континентален Китай, за да живее при чичо си, и официално смени националната си принадлежност, променяйки името си на това, с което го познаваме днес — У Цзяцин. След като се сблъска с известни подигравки заради тази промяна, У се върна в Тайван на следващата година, за да изпълни задължителната си военна служба, макар че беше освободен предсрочно заради хронична левкемия.

Едва по-късно през десетилетието У отново започна да печели големи отличия. През 2016 г. той стана шампион на China Open по 9-ball — титла, която си върна три години по-късно — а през 2018 г., заедно с партньора си Лю Хайтао, спечели World Cup of Pool за Китай.

В по-ново време изглежда, че У е насочил вниманието си основно към сцената на Chinese Pool, което вероятно се потвърждава от впечатляващия и изключително доходоносен триумф в Пекин миналата седмица.

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