Националите на Хаити се завърнаха у дома при засилени мерки за сигурност

Част от футболистите на националния тим по футбол на Хаити пристигнаха в столицата на страната при засилени мерки за сигурност, за да отпразнуват участието си на Световното първенство след историческото класиране на тима за турнира миналия ноември.

Въпреки че хаитяните загубиха всеки мач в своята група на планетарното първенство, Хаити отбеляза два гола срещу Мароко в последната си среща. Празненствата в страната продължават е зя малка отместват вниманието върху задълбочаващата се бедност и нарастващото гангстерско насилие.

Дюкенс Назон, заедно със съотборниците си Мартен Експерианс и Жозуе Дюверже, кацнаха в Порт о Пренс във вторник. Те бяха ескортирани до няколко места в черен автомобил със затъмнени стъкла, докато феновете се опитваха да ги зърнат и да ги снимат. Играчите се срещнаха при закрити врата с правителствени служители, включително министрите на туризма и културата.

Няколко десетки привърженици пък се събраха отвън, напрягайки се да видят футболистите с надеждата да се снимат с тях.

Едно от посетените места беше Националният пантеон-музей на Хаити, разположен в район, който доскоро беше контролиран от престъпни банди. Смята се, че въоръжени групи все още контролират около 70% от Порт о Пренс.

Районът беше обграден от тежка охрана, което разочарова феновете, които искаха да поздравят играчите.

„Футболистите искаха да дойдат и да говорят с нас, но ни попречиха да ги видим“, каза Самюел Жан, който беше сред групата привърженици пред музея.

Засилените мерки за сигурност предизвикаха недоволство у феновете, които очакваха обиколка на града с открит автобус. Тя обаче беше отменена в последния момент без обяснение.

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