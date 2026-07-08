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Разкриха какво е нужно на Родопа

  • 8 юли 2026 | 14:28
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Разкриха какво е нужно на Родопа

Продължава усилената работа по комплектоване състава на Родопа (Смолян) за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. От клуба вече обявиха нови попълнения. С отбора тренират и млади момчета от школата на клуба. Ясен е и следващия ход. Играещият треньор Теодор Стефанов разкри, че се търсят още двама, трима нови играчи. Основният приоритет е подсилване на централната зона на терена и защитната линия, за да може съставът да бъде максимално балансиран за новото първенство.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

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