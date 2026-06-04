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  1. Sportal.bg
  2. Родопа (Смолян)
  3. Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

  • 4 юни 2026 | 16:20
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Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

Родопа (Смолян) завърши сезона на 13-о място в Югоизточната Трета лига. Играещият му треньор Теодор Стефанов направи равносметката пред Sportal.bg.

„Преди началото на сезона ви заявих, че първенството ще е много оспорвано между равностойни отбори. Потвърди се на сто процента. Всеки загуби точки, включително и Родопа. Смятам, че потенциалът ни е за по-предно класиране. В много мачове изпуснахме победата. Ясни са причините за допуснатите грешки. Започнахме сезона с доста дебютанти – млади момчета. Залагаме на местни футболисти. Младите израснаха, понатрупаха опит. Очаквам през следващия сезон да се представим по-добре“.   

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