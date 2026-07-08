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Лудогорец премести последните си две контроли

  • 8 юли 2026 | 15:16
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Лудогорец обяви, че последните две приятелски срещи на тима ще се проведат в Благоевград. По първоначален план “орлите” трябваше да играят в Банско, но сега сменят локацията. Във въпросните срещи разградчани ще премерят сили със Септември (София) и албанския Теута.

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Ето какво пишат от Лудогорец:

Последните две контроли на Лудогорец от лятната подготовка ще се проведат на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград.

На 10 юли шампионите ще се изправят срещу Септември (София) от 10:30 ч., а от 18:00 ч. ще премерят сили с албанския Теута.

И двата двубоя ще бъдат излъчени пряко в YouTube канала на Лудогорец.

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