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Европейският футбол е надхвърлил печалби от 40 милиарда за сезон 2024/25

  • 8 юли 2026 | 14:09
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Европейският футбол е надхвърлил печалби от 40 милиарда за сезон 2024/25

Европейският футбол е надхвърлил 40 милиарда евро в печалби за пръв път през сезон 2024/25, но растежът започва да показва знаци на застой, сочи доклад на финансовата компания "Делойт" (Deloitte). Футболните първенства на Стария континент са генерирали 40,2 милиарда за сезона, който приключи в средата на миналата година, което е увеличение от над 2 милиарда спрямо предходната. Петте водещи европейски шампионата - английска Висшата лига, германската Бундеслига, испанската Ла Лига, италианската Серия "А" и френската Лига 1, са генерирали над 21,6 милиарда от тази сума.

Според анализаторите на "Делойт" обаче добавянето на все повече мачове във вече сгъстения календар не е решение, а средните печалби на клубовете се очаква да достигнат плато или дори да претърпят спад през 2025/26 и 2026/27. "Разширяването на турнирите на УЕФА (Съюзът на европейските футболни федерации) и ФИФА (Международната футболна федерация) донесе финансови печалби в "петте големи" първенства на Европа, но футболът не може да разчита просто на добавянето на повече съдържание, за да се достави устойчив растеж. Все по-наситения пазар може да не се окаже добър за играчите или феновете, особено ако отслаби представянията на терена. Този подход, без колективна нагласа от всички заинтересовани лица, рискува да приоритизира краткосрочните печалби пред дългосрочния просперитет", заяви Тим Бридж, който е водещ партньор в "Делойт".

Английската Висша лига остава най-печелившото първенство в Европа, като клубовете в нея са генерирали 6,8 милиарда паунда в печалби - 8% увеличение, което се очаква да надхвърли 7 милиарда за сезон 2025/26. Бундеслигата регистрира увеличение от 12%, за да достигне печалби от 4 милиарда евро за пръв път, а Ла Лига е с 4,1 милиарда, от които 52% идват от двата най-големи клуба - Реал Мадрид и Барселона. Серия "А" е със скромно покачване от 4% до 3 милиарда, докато Лига 1 губи 15% и се смъква до 2,2 милиарда евро в приходи.

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