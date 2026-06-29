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Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

  • 29 юни 2026 | 17:08
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Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

29-юни-2026     19.15   ФК Лев Инс -  Войводите (минифутбол)
29-юни-2026     20.15   ФК Вила Марк Орбит - Полигран (минифутбол)
30-юни-2026     20.15   Пи Ви Джи - Галактик-Керелски (минифутбол)
30-юни-2026     21.15   ФК Класиците - Малки Страсти (минифутбол)
1-юли-2026      20.15   ФК Дулизелм - Полигран (минифутбол)
1-юли-2026      21.15   МФК Булгари - Райкомерс (минифутбол)
2-юли-2026      20.15   ФК Лев Инс - Амиго Северозапад (минифутбол)
2-юли-2026      21.15   ФК Вила Марк Орбит - ФК Дулизелм (минифутбол)
2-юли-2026      18.00   Лятна Winbet Snooker League (снукър)
3-юли-2026      19.00   ЦСКА -  Марек (Дупница)   (футбол)

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