Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
29-юни-2026 19.15 ФК Лев Инс - Войводите (минифутбол)
29-юни-2026 20.15 ФК Вила Марк Орбит - Полигран (минифутбол)
30-юни-2026 20.15 Пи Ви Джи - Галактик-Керелски (минифутбол)
30-юни-2026 21.15 ФК Класиците - Малки Страсти (минифутбол)
1-юли-2026 20.15 ФК Дулизелм - Полигран (минифутбол)
1-юли-2026 21.15 МФК Булгари - Райкомерс (минифутбол)
2-юли-2026 20.15 ФК Лев Инс - Амиго Северозапад (минифутбол)
2-юли-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - ФК Дулизелм (минифутбол)
2-юли-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)
3-юли-2026 19.00 ЦСКА - Марек (Дупница) (футбол)