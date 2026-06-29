Футбол, минифутбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

29-юни-2026 19.15 ФК Лев Инс - Войводите (минифутбол)

29-юни-2026 20.15 ФК Вила Марк Орбит - Полигран (минифутбол)

30-юни-2026 20.15 Пи Ви Джи - Галактик-Керелски (минифутбол)

30-юни-2026 21.15 ФК Класиците - Малки Страсти (минифутбол)

1-юли-2026 20.15 ФК Дулизелм - Полигран (минифутбол)

1-юли-2026 21.15 МФК Булгари - Райкомерс (минифутбол)

2-юли-2026 20.15 ФК Лев Инс - Амиго Северозапад (минифутбол)

2-юли-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - ФК Дулизелм (минифутбол)

2-юли-2026 18.00 Лятна Winbet Snooker League (снукър)

3-юли-2026 19.00 ЦСКА - Марек (Дупница) (футбол)

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