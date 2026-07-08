Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Торино
  3. Торино удължи договора на своя капитан

Торино удължи договора на своя капитан

  • 8 юли 2026 | 13:10
  • 753
  • 0
Торино удължи договора на своя капитан

От Торино се похвалиха, че са удължили договора на своя капитан Дуван Сапата. Така новото споразумение на нападателя е до лятото на 2028 година или с един сезон по-дълго от досегашния контракт.

Бившият колумбийски национал пристигна в Торино през 2023 година, като оттогава насам е записал общо 75 мача с 19 гола и 5 асистенции. Преди това 35-годишният играч е носил екипите на Наполи, Удинезе, Сампдория и Аталанта. Така Сапата е натрупал впечатляващите 354 двубоя в Серия "А", в които има 127 попадения и 51 голови паса.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер Маями проявява интерес към Возиня

Интер Маями проявява интерес към Возиня

  • 8 юли 2026 | 09:13
  • 1968
  • 5
Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

  • 8 юли 2026 | 09:00
  • 775
  • 0
Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

Безредици и арести белязаха футболните празненства в Аржентина

  • 8 юли 2026 | 08:37
  • 917
  • 0
Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

Нестор Лоренсо: Платихме за пропуските си

  • 8 юли 2026 | 07:45
  • 1269
  • 1
Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

  • 8 юли 2026 | 06:42
  • 3530
  • 0
Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египет подаде жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

  • 8 юли 2026 | 06:26
  • 4090
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

Митко Илиев: Преживели сме толкова много, а не получих едно телефонно обаждане от Крушарски

  • 8 юли 2026 | 14:10
  • 4427
  • 2
БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

БФС пита ФИФА може ли халф на ЦСКА да стане национал на България

  • 8 юли 2026 | 13:32
  • 8499
  • 15
Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 13597
  • 30
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 6425
  • 14
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 17428
  • 79
Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

Балкан в една група с Монако и ПАОК в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 14:20
  • 2832
  • 2