Торино удължи договора на своя капитан

От Торино се похвалиха, че са удължили договора на своя капитан Дуван Сапата. Така новото споразумение на нападателя е до лятото на 2028 година или с един сезон по-дълго от досегашния контракт.

Бившият колумбийски национал пристигна в Торино през 2023 година, като оттогава насам е записал общо 75 мача с 19 гола и 5 асистенции. Преди това 35-годишният играч е носил екипите на Наполи, Удинезе, Сампдория и Аталанта. Така Сапата е натрупал впечатляващите 354 двубоя в Серия "А", в които има 127 попадения и 51 голови паса.

Il capitano ancora con noi! 🤩



Siamo lieti di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028 🐂 pic.twitter.com/trNDnwn3p4 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 8, 2026

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Снимки: Gettyimages