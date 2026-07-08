Николо Мели с нов договор във Фенербахче, Реал Мадрид се раздели с Алекс Лен

Италианският баскетболист Николо Мели ще продължи да носи екипа на Фенербахче, след като удължи договора си с клуба за още два сезона. Турският гранд официално потвърди, че е постигнал споразумение с тежкото крило и новият контракт на Мели ще го задържи в Истанбул до края на сезон 2027/28.

Мели се завърна в клуба през 2024 г. и изигра ключова роля за спечелването на втората титла от Евролигата в историята на Фенербахче през сезон 2024/25. С новото споразумение 35-годишният ветеран ще продължи кариерата си в истанбулския тим за поне още два сезона.

През изминалата кампания в Евролигата опитният италианец взе участие в 35 мача, като в 26 от тях беше част от стартовата петица. Той записа средни показатели от 7,2 точки, 5,6 борби и 1,6 асистенции на мач.

Nicolo Melli 2 Yıl Daha Fenerbahçe'de! 💛💙✍️



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Çubuklu formamızı giydiği süre boyunca kulübümüzün mücadele ve aidiyet karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Nicolo Melli ile 2027-28 sezonunun sonuna dek yeni anlaşmaya varmıştır.… pic.twitter.com/O9LFB5M2Dq — Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 7, 2026

Междувременно испанският гранд Реал Мадрид обяви раздялата си с украинския център Алекс Лен. 33-годишният център се присъедини към "лос бланкос" през октомври 2025-а, след над 10-годишна кариера в НБА. В испанската столица обаче избраният под №5 от Финикс Сънс в драфта на НБА през 2013 г. украинец не успя да се пребори за по-съществена роля.

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Снимки: Imago