Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Николо Мели с нов договор във Фенербахче, Реал Мадрид се раздели с Алекс Лен

Николо Мели с нов договор във Фенербахче, Реал Мадрид се раздели с Алекс Лен

  • 8 юли 2026 | 12:04
  • 213
  • 0
Николо Мели с нов договор във Фенербахче, Реал Мадрид се раздели с Алекс Лен

Италианският баскетболист Николо Мели ще продължи да носи екипа на Фенербахче, след като удължи договора си с клуба за още два сезона. Турският гранд официално потвърди, че е постигнал споразумение с тежкото крило и новият контракт на Мели ще го задържи в Истанбул до края на сезон 2027/28.

Мели се завърна в клуба през 2024 г. и изигра ключова роля за спечелването на втората титла от Евролигата в историята на Фенербахче през сезон 2024/25. С новото споразумение 35-годишният ветеран ще продължи кариерата си в истанбулския тим за поне още два сезона.

През изминалата кампания в Евролигата опитният италианец взе участие в 35 мача, като в 26 от тях беше част от стартовата петица. Той записа средни показатели от 7,2 точки, 5,6 борби и 1,6 асистенции на мач.

Междувременно испанският гранд Реал Мадрид обяви раздялата си с украинския център Алекс Лен. 33-годишният център се присъедини към "лос бланкос" през октомври 2025-а, след над 10-годишна кариера в НБА. В испанската столица обаче избраният под №5 от Финикс Сънс в драфта на НБА през 2013 г. украинец не успя да се пребори за по-съществена роля.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Още едно легендарно име се завръща в Панатинайкос

Още едно легендарно име се завръща в Панатинайкос

  • 7 юли 2026 | 17:38
  • 1110
  • 0
Общото събрание на Евролигата постави основите за сезон 2026-27

Общото събрание на Евролигата постави основите за сезон 2026-27

  • 7 юли 2026 | 16:53
  • 777
  • 0
Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

  • 7 юли 2026 | 15:00
  • 828
  • 0
Реал Мадрид официално привлече испански талант

Реал Мадрид официално привлече испански талант

  • 7 юли 2026 | 14:11
  • 840
  • 0
Олимпия Милано подписа с Дариъс Томпсън

Олимпия Милано подписа с Дариъс Томпсън

  • 7 юли 2026 | 13:56
  • 677
  • 0
Валенсия обяви новия си старши треньор

Валенсия обяви новия си старши треньор

  • 7 юли 2026 | 13:30
  • 657
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

Янев: Очаквам тежък мач, може да има нови попълнения

  • 8 юли 2026 | 12:25
  • 7220
  • 14
Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

Костадинов: Вчера заслужавахме да победим! Селекционният процес в Левски продължава

  • 8 юли 2026 | 12:12
  • 2600
  • 1
Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

Бивш съдия: Ако се отсъжда нарушение срещу Мартинес, трябва да се отсъди и такова срещу Салах

  • 8 юли 2026 | 10:50
  • 11434
  • 41
Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

Ето кои са всички ¼-финали на Мондиал 2026 и кога ще се изиграят те

  • 8 юли 2026 | 09:42
  • 9772
  • 10
България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

  • 8 юли 2026 | 07:01
  • 10918
  • 1
Очаквайте на живо: Балкан научава днес съперниците си в ЕвроКъп

Очаквайте на живо: Балкан научава днес съперниците си в ЕвроКъп

  • 8 юли 2026 | 12:40
  • 1130
  • 2