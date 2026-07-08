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Панатинайкос продължава мощната селекция с нов трансферен удар

  • 8 юли 2026 | 11:19
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Панатинайкос продължава мощната селекция с нов трансферен удар

Френският баскетболист Гершон Ябуселе ще се присъедини към гръцкия гранд Панатинайкос, напускайки НБА за втори път в своята кариера.

Според информация на Майкъл Ското от HoopsHype, Ябуселе се е договорил със "зелените" за контракт за три години с Панатинайкос. Твърди се, че сделката ще го превърне в един от тримата най-високоплатени играчи в Европа, след като той отново напуска НБА след два сезона.

След като направи силно завръщане в лигата през сезон 2024/25 с Филаделфия 76ърс, миналото лято Гершон Ябуселе подписа двугодишен договор на стойност 11,2 милиона долара с Ню Йорк Никс.

В състава на бъдещите шампиони на НБА обаче Ябуселе имаше разочароващо ограничена роля от пейката, като записа средно едва 2,7 точки в 41 мача. Впоследствие той промени договора си, за да се откаже от опцията си за сезон 2026/27, което улесни размяната му по средата на сезона в Чикаго Булс.

В Чикаго представянето му се подобри значително, като той постигна средни показатели от 10,0 точки, 5,7 борби и 1,7 асистенции в 26 мача, докато отбелязваше 38,3% от стрелбите си от тройката.

Това ще бъде второто напускане на НБА за френското крило. След като беше избран под номер 16 в драфта през 2016 г. от Бостън Селтикс, той прекара два сезона в отбора, преди да напусне лигата през 2019 г., за да играе в чужбина.

Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос
Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

Сега той ще се присъедини към друго звездно попълнение, Айзък Бонга, в амбициозния Панатинайкос, който се стреми да се завърне на върха в Евролигата. През новия сезон се очаква зелената фланелка да облече и един от ключовите играчи на Валенсия през миналия сезон Бранку Бадио.

На Стария континент 30-годишния Ябуселе е носил екипите още на АСВЕЛ Вильорбан (2020-2021) и Реал Мадрид (2021-2024).

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Снимки: Gettyimages

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