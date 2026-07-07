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Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

  • 7 юли 2026 | 15:00
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Световен шампион е на крачка от трансфер в Панатинайкос

Айзък Бонга е постигнал договорка с Панатинайкос и съвсем скоро се очаква да пристигне в Атина, където ще премине задължителните медицински прегледи преди официалното обявяване на трансфера.

Световният и европейски шампион с Германия вероятно ще премине медицинските тестове заедно с новото попълнение Бранку Бадио, който също се очаква да пристигне днес в гръцката столица.

Според информация на Костас Августакис от SPORT24, Бонга ще подпише тригодишен договор на обща стойност 6,5 милиона евро. За да бъде осъществен трансферът, 26-годишният баскетболист е платил 700 000 евро, за да прекрати отношенията си с Партизан. Очаква се обаче Панатинайкос да му възстанови тази сума след финализирането на сделката.

Любопитен момент е, че Бонга отново ще работи с наставника Желко Обрадович, под чието ръководство защитаваше цветовете на Партизан в продължение на сезон и половина – от лятото на 2024 година до ноември 2025 година.

През изминалия сезон в Евролигата германското крило беше сред най-постоянните играчи на сръбския гранд. Той взе участие и в 38-те срещи на отбора, като записа средни показатели от 9,9 точки, 5,6 борби и коефициент на полезно действие 14,3 на мач.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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