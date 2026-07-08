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Крис Мидълтън отново във Вашингтон

  • 8 юли 2026 | 11:00
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Крис Мидълтън отново във Вашингтон

Детройт Пистънс изпраща гарда Карис ЛеВърт и два избора от втория кръг в драфта към Милуоки Бъкс в замяна на Ториън Принс и Гари Харис, съобщава ESPN. Размяната е част от по-голяма сделка с участието на шест отбора, която включва завръщането на ветерана Крис Мидълтън във Вашингтон Уизардс с тригодишен договор на стойност 17,6 милиона долара. Гардът Д'Анджело Ръсел пък сменя столицата на САЩ с Мемфис Гризлис.

31-годишният ЛеВърт е по средата на двугодишен контракт за 29 милиона долара, който подписа с Детройт през миналото лято. През сезон 2025/26 той записа най-ниските показатели за кариерата си от 7,4 точки, 2 борби и 19,2 минути на мач, далеч под средните в десетте му сезона в НБА с отборите на Бруклинс Нетс, Индиана Пейсърс, Кливланд Кавалиърс и Атланта Хоукс.

34-годишният Крис Мидълтън започна миналия сезон в състава на Вашингтон Уизардс, но премина в Далас Маверикс като част от сделката за Антъни Дейвис.

В 839 участия в мачове от НБА измъчваният от контузии в последните години Мидълтън има средни показатели от 16,1 точки, 4,7 борби и 3,9 асистенции при 38,5% успешни стрелби от тройката.

Вашингтон Уизардс вече привлече центъра Диандре Ейтън през миналата седмица, а с възстановените Антъни Дейвис и Трей Йънг се очаква отборът да има далеч по-големи шансове за участие в плейофите спрямо предходните години.

Останалите три отбора в сделката са ЛА Клипърс, Мемфис Гризлис и досегашния тим на Мидълтън - Далас Маверикс. Гардът Д'Анджело Ръсел

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Снимки: Gettyimages

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