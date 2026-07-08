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  3. България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

България среща Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване във VNL

  • 8 юли 2026 | 07:01
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Волейболистките от националния отбор на България излизат днес от 21:00 часа срещу домакина Сърбия в Белград в първата си битка за оцеляване в Лигата на нациите.

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

Момичета на Марчело Абонданца заемат 16-о място във временното класиране с актив от 5 точки (2 победи, 6 загуби).

Сърбия е на 13-а позиция с актив от 10 точки (2 победи, 6 загуби).

Абонданца включи Димана Иванова за третия турнир от Лигата на нациите
Абонданца включи Димана Иванова за третия турнир от Лигата на нациите

Италианският специалист включи в групата на България за турнира в Белград разпределителката Димана Иванова, която стана европейска и световна шампионка с девойките на България през 2024 и 2025 година. Моника Кръстева също са завърна в тима ни за турнира в столицата на Сърбия.

От своя страна Зоран Терзич върна в “репрезентацията” големите звезди Мая Огнянович и Тияна Бошкович, с които Сърбия ще се опита да спечели 4 победи у дома.

Тияна Бошкович и Мая Огненович повеждат Сърбия срещу България във VNL в Белград
Тияна Бошкович и Мая Огненович повеждат Сърбия срещу България във VNL в Белград

Освен срещу Сърбия, България ще играе с отборите на Чехия (17:30 часа, 10 юли), Франция (17:30 часа, 11 юли) и Германия (17:30 часа, 12 юли).

Националките се нуждаят от още една или 2 поради, за да запазят мястото си в Лигата на нациите и през 2027 година.

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