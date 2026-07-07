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  3. Кайл Лаури се завърна в Торонто с договор за един ден и сложи край на кариерата си

Кайл Лаури се завърна в Торонто с договор за един ден и сложи край на кариерата си

  • 7 юли 2026 | 18:15
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Кайл Лаури се завърна в Торонто с договор за един ден и сложи край на кариерата си

Гардът Кайл Лаури подписа договор за един ден с Торонто Раптърс и сложи край на кариерата си като баскетболист, съобщава ESPN.

40-годишният ветеран беше обещал да се оттегли като играч на канадския тим в НБА, с който спечели титлата през 2019 година.

Лаури, който е един от едва 12 играчи в историята на НБА, играли 20 сезона в лигата, обяви в социалните медии, че ще преподпише с Торонто и ще прекрати кариерата си като играч в града, който смята за свой дом.

Сделката представлява специален еднодневен контракт, който беше обявен точно на 7 юли - препратка към номер 7, който гардът носеше в състава на Раптърс.

"Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, треньорите, опонентите, щаба, медиите и особено феновете. Вие сте най-важни. Благодарен съм ви. Благодаря ви. Благодаря на Торонто и на Канада. И както винаги съм казвал, това официално се случва. Оттеглям се като играч на Торонто Раптърс - 20 години и един ден. Седем завинаги. Обичам ви. Довиждане", заяви Кайл Лаури.

Роден във Филаделфия и избран под номер 24 в драфта на НБА през 2006 година от Мемфис Гризлис, Лаури също игра за Хюстън Рокетс, Маями Хийт и Филаделфия 76ърс през кариерата си.

За 20 сезона той има средно по 13,8 точки, 4,2 борби и 6 асистенции в 1187 мача от редовния сезон, а с 2209 тройки се нарежда на 14-о място във вечната ранглиста за далечни стрелби в НБА.

Кайл Лаури достигна до плейофите в 12 от 20-те си сезона и е участник в Мача на звездите шест поредни пъти между 2015 и 2020 година.

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Снимки: Gettyimages

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