Монтана се похвали с второто си ново попълнение

От БК Монтана обявиха второ ново попълнение. Договор с шампиона на България за един сезон подписа 20-годишният гард Йована Савкович. Тя идва в зала „Младост“ от Будучност Бемакс (Подгорица), с който печели 6 пъти титлата и Купата на Черна Гора, както и Адриатическата лига през сезон 2024/25.

Последната година записва средно по 10.7 точки, 3.7 борби и 3.5 асистенции на мач в турнира на Адриатическата лига.

Преди Йована Савкович Монтана се подсили със 190-сантиметрово тежко крило на Цинкарна (Целе) Ндиома Кане.

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