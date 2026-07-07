Локо Пловдив ще участва директно във FIBA Europe Cup

Сребърният медалист в Sesame НБЛ и за Купата на България Локомотив Пловдив ще участва директно в редовния сезон на FIBA Europe Cup 2026/2027, без да преминава през квалификационен етап, съобщиха от клуба.

"Съгласно официалната информация на FIBA, клубът ни е сред отборите, които получават директно място в груповата фаза въз основа на ранкинга на националната федерация. Новият формат на турнира включва 48 отбора, разпределени в 8 групи по 6 тима.

Това е важно признание за развитието на клуба и възможност да представим достойно Пловдив и българския баскетбол на европейската сцена, като градът ни ще бъде домакин на пет мача от груповата фаза на турнира.

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за феноменалния сезон в НБЛ, проблемите в българския баскетбол и съдийския скандал на финала

Жребият ще се проведе на 16 юли 2026 г. в Мюнхен, Германия, когато ще станат ясни и съперниците ни.

Благодарим на нашите привърженици, партньори и всички, които са част от пътя на Локомотив Пловдив", написаха "смърфовете" на официалната си страница в социалната платформа Фейсбук.

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