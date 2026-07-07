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Още едно легендарно име се завръща в Панатинайкос

  • 7 юли 2026 | 17:38
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Още едно легендарно име се завръща в Панатинайкос

Димитрис Диамантидис се завръща в Панатинайкос на ръководна позиция, обединявайки се отново с Желко Обрадович. Така клубът връща още една легенда от златната си ера, заедно с Майк Батист

Още една легенда на Панатинайкос се завръща у дома. Димитрис Диамантидис официално отново е част от клуба и ще работи с Желко Обрадович, този път в ролята на мениджър.

„Наистина съм щастлив да се завърна в Панатинайкос, защото се чувствам сякаш съм се прибрал у дома! За мен е много важно, че отново ще работя с треньора Обрадович и като цяло с хора, които познавам много добре и безкрайно уважавам, което улесни решението ми“, заяви той пред сайта на ПАО.

Диамантидис се превърна в икона на Панатинайкос под ръководството на Обрадович, който му помогна да се утвърди като един от определящите играчи на своето поколение в Евролигата.

След като се присъедини към клуба през 2004 г., Диамантидис прекара почти целия си пиков период в Панатинайкос. Носейки зеления екип, той се превърна в символ на един от най-успешните периоди в историята на отбора.

Заедно с Обрадович, Диамантидис спечели три титли от Евролигата през 2007, 2009 и 2011 г. Той беше избран за Най-полезен играч (MVP) на Евролигата през 2011 г., спечели две награди за МВП на „Файнъл Фор“ и беше обявен за Най-добър защитник в Евролигата рекордните шест пъти.

През 2016 г. Диамантидис беше удостоен със званието „Легенда на Евролигата“, което затвърди мястото му сред най-великите фигури в историята на европейския баскетбол.

Завръщането на Диамантидис се случва малко след като Панатинайкос приветства отново Обрадович, който подписа тригодишен договор с клуба, след като преди това водеше „зелените“ през тяхната златна ера.

По време на първия си престой в Атина, Обрадович спечели пет титли от Евролигата с ПАО, което го превръща в най-значимия треньор в съвременната история на клуба.

Майк Батист също се завърна в Панатинайкос като помощник-треньор, присъединявайки се към щаба на Обрадович и добавяйки още едно познато име от легендарната ера на отбора.

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