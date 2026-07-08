Септември представи португалски нападател

Септември (София) представи нов футболист. Столичани привличат в редиците си Андре Либерал. 23-годишният португалски централен нападател е играл единствено в родината си досега.

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Ето какво пишат от Септември:

Добре дошъл в Септември, Андре Либерал!

23-годишният португалски нападател пристига при септемврийци след натрупан опит в португалския футбол.

Андре е преминал през школите на Boticas, GD Chaves, Boavista и Famalicão, а професионалният му път преминава през Gil Vicente, Tirsense, Vila Real, AD Sanjoanense, Paços de Ferreira и SC Covilhã.

Основната му позиция е централен нападател, но може да бъде използван и в други роли в атаката. Със своята скорост, експлозивност и желание за развитие Андре идва в Септември, за да помогне на отбора в предстоящите предизвикателства.

Пожелаваме му здраве, успешна адаптация, силни мачове и много поводи за радост с екипа на Септември!

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