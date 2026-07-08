Уимбълдън наказа Джокович

Новак Джокович е глобен с 5600 паунда от ръководството на Уимбълдън заради нарушение, което официално е класифицирано като "силна вулгарност".

"Ол Инглънд Клъб" обяви своя последен списък с наказания във вторник вечерта и потвърди, че техният седемкратен шампион е санкциониран.

Не е напълно ясно кой точно момент е довел до това наказание, но по всяка вероятност се касае за някой от гневните му изблици срещу Роман Сафиулин в четвъртия кръг. 39-годишният тенисист получи официално предупреждение от съдията, след като извика „ш*бано“ и редица други псувни на сръбски език, след като допусна пробив за 2:0 в третия сет.

Джокович също така изгуби нерви по-късно в третия сет, след като Сафиулин изстреля мощен форхенд директно към него, принуждавайки Джокович да се отдръпне. След това той хвърли тенис топка във въздуха и я изстреля силно с ракетата си.

Междувременно бразилското чудо Жоао Фонсека беше наказан със същата сума за счупване на ракета. Хуберт Хуркач също беше глобен с 5600 хиляди паунда за вулгарност, докато Джулиан Кеш получи същото наказание.

Андре Горансон беше глобен с 3700 паунда (5000 долара) за неспортсменско поведение, а Тамара Корпач беше лишена от 2200 паунда (3000 долара) за същото нарушение. Ръководството на Уимбълдън съобщи през уикенда, че първоначално е била наказана група от 11 играчи. Сред тях бяха Дамир Джумхур, Танаси Кокинакис, Корентен Муте и Пиер-Юг Ербер.

Говорейки след мача си от четвъртия кръг, Джокович призна, че „не се гордее“ с поведението си на корта.

„Понякога помага просто да изхвърлиш това, което се е натрупало вътре“, каза Джокович за тези изблици. „Не е нещо, с което се гордея, когато получа предупреждение или нещо подобно, когато преживея срив. Определено не го желая. Но когато се случи, се случва. Просто се опитвам да го елиминирам, да не мисля за него твърде дълго, да премина към следващата точка и следващата задача пред мен.“

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