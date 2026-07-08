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ТК Велто (Варна) стана шампион при момичетата на Държавното отборно първенство до 12 г. в Добрич

  • 8 юли 2026 | 09:30
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ТК Велто (Варна) стана шампион при момичетата на Държавното отборно първенство до 12 г. в Добрич

ТК „Велто", гр. Варна, спечели титлата при момичетата на Държавното отборно първенство по тенис до 12 години в Добрич. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда при отлични условия и организация на базата на ТК „Изида".

Във финала ТК „Велто" (Мария Милкова, Владислава Тодорова, Тея Дамянова, Жана Желева и София Русева) победи с 3:2 успеха ТК „Супер Спорт", гр. Варна (Грациела Константинова, Виктория Константинова, Кристияна Николова, Даная Николова, Далия Байчева и Елиз Ованезян).

В двубоя за третото място ТК „Локо 98", гр. Пловдив (Дария Стефанова, Габриела Колева, Александра Чочкова, Габриела Колева и Ивайла Чочкова) се наложи с 3:2 победи над ТК „Черно море Елит", гр. Варна (Ема Аптула, Емили Николова, Вероника Илиева и Никол Димова).

Във вторник станаха ясни и полуфиналистите при момчетата. За място на финала днес ще играят: ТК „Авеню", гр. Бургас (Ивелин Василев, Златомир Райчев, Давид Диков, Савио Нанов, Константин Квитковски, Филип Диков, Платон Марфин и Алек Янчев) срещу ТК „Малееви", гр. София (Андрей Бъчваров, Красимир Мартинов, Максим Малев и Виктор Петров).

ТК „Супер Спорт", гр. Варна (Данаил Йорданов, Теодор Желев, Борис Йорданов и Борис Лонев) срещу ТК „Некст Джен", гр. София (Слави Георгиев, Теодор Средков, Мартин Маринов и Теодор Стефанов).

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