25 българчета ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от Тенис Европа в София

15 родни тенисисти (13 юноши и 12 девойки) ще играят във втория кръг на сингъл на турнира за юноши и девойки до 16 години от втора категория на Тенис Европа. Надпреварата „Nikolay PRAVCHEV Dema Cup" се провежда при много добри условия и организация на базата на СК „Дема".

Победи през вчерашния ден при юношите постигнаха Бруно Дженев, Александър Борисов, Мартин Валеов, Даниел Стоянов, Якоб Ясин, Филип Ненчев, Кристиян Енев , Стелиян Даракев и Калоян Гайдаджиев. Ден по-рано за втория кръг се класираха Емил Алексиев, Данаил Петров и Христо Рашков.

Юноши, първи кръг:

№2 Бруно Дженев – Стефан Телкеждиев 6:3, 6:1

№3 Александър Борисов – Симеон Попов 3:6, 6:2, 6:0

№4 Мартин Валеов – Роберт Лопес Балак (Испания) 6:2, 6:2

Даниел Стоянов – Борислав Гергинов 6:1, 6:0

Якоб Ясин – Борис Радков 6:1, 6:1

Филип Ненчев – Мартин Желев 7:5, 6:4

Кристиян Енев – №7 Константинос Калпаксидис (Гърция) 7:6, 7:6

Стелиян Даракев – Антон Деников 6:2, 6:1

Калоян Гайдаджиев – Константин Трайкович (Сърбия) 4:6, 6:1, 6:4

Андрей Илев – №1 Игор Перич (Сърбия) 0:6, 0:6

Нури Юсуф – Данило Данилевски (Украйна) 7:5, 4:6, 4:6

При девойките победи във вторник записаха Мелани Стоичкова, Нина Нокова и Виктория Николова, а в понеделник за втория кръг се класираха Симона Попова, Карла Бързакова, Никол Бюлбюлева, Ива Йорданова, Дария Матвеева, Иванина Начева и Вивиан Енева. Директно от втория кръг ще започнат първите две поставени в схемата българки Рая Маркова и Илина Илиева.

Девойки, първи кръг:

№5 Мелани Стоичкова – Ниа Естел Николова (Германия) 6:0, 6:2

№6 Нина Нокова – Лора Георгиева 6:2, 6:1

Виктория Николова – Грейс Георгиева 6:4, 6:1

София Жечева – Наталия Сирощанова (Украйна) 4:6, 2:6

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