70 български каратеки стартират на Световна купа „Варна“ 2026

435 млади киокушин таланти от 25 държави ще се борят за отличията на престижния международен турнир на 7 юли.

След впечатляващия старт на XX Международен летен лагер по бойни изкуства, на 7 юли вниманието се насочва към едно от най-значимите събития в програмата – Световна купа „Варна“ 2026.

Престижният международен турнир по киокушин край Варна ще събере 435 състезатели от 25 държави на възраст между 14 и 21 години, които ще премерят сили в различните възрастови и теглови категории.

Българският национален отбор, воден от сенсей Захари Дамянов и сенсей Петър Мартинов, ще бъде представен от 70 състезатели от БККФ – сред най-многобройните национални селекции в турнира. Киокушин талантите ще се изправят срещу едни от най-перспективните млади бойци от Европа, Азия, Южна Америка и Африка в битка за медалите и Световната купа.

Наред с България, в надпреварата ще участват национални и клубни отбори от Япония, Бразилия, Казахстан, Украйна, Полша, Румъния, Грузия, Чехия, Норвегия, Швеция, Испания, Израел, Молдова, Сърбия и още редица държави, което превръща тазгодишното издание в едно от най-силните в историята на турнира.

Световна купа „Варна“ е сред най-престижните международни състезания за млади киокушин състезатели и е важна стъпка в развитието на бъдещите шампиони. Турнирът предоставя възможност на младите бойци да се съревновават на най-високо международно ниво, да натрупат ценен опит и да демонстрират своите умения пред водещи световни инструктори и съдии.

Надпреварата е част от програмата на юбилейния XX Международен летен лагер по бойни изкуства, който от 5 до 12 юли събира край Варна над 1600 участници от 49 държави. През цялата седмица младите състезатели имат възможност да тренират под ръководството на световноизвестни майстори, легендарни К-1 шампиони и редица международно признати инструктори по карате киокушин, кикбокс и иайдо.

Силно начало на XX Международен лагер по бойни изкуства в Камчия

Очакванията са Световна купа „Варна“ 2026 да предложи двубои на изключително високо спортно ниво, а българските представители да използват предимството на домакинството, подкрепата на публиката и подготовката си, за да се преборят за челните места в една от най-силните международни киокушин надпревари за подрастващи в света.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google